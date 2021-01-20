تعرف على أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم.. شاهد

استعرض برنامج "8 الصبح" المُذاع على فضائية "dmc، اليوم، الأربعاء 20- 1-2021، تقريرًا مُفصلًا عن أسعار العملات الأجنبية.









سعر الدولار اليوم

وسجل سعر الدولار الأمريكي اليوم 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.









سعر اليورو

سعر اليورو 19.11 جنيه للبيع و18.98 جنيه للشراء.









سعر الجنيه الإسترليني

سعر الجنيه الإسترليني 21.44 جنيه للبيع و21.31 جنيه للشراء.





سعر الريال السعودى

سعر الريال السعودى 4.20 جنيه للبيع و4.17 جنيه للشراء.









سعر الدينار الكويتى

سعر الدينار الكويتى 52.02 جنيه للبيع و51.61 جنيه للشراء.







