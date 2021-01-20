ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

ثلاث إناث وذكر.. العثور على 4 أطفال حديثي الولادة بسوهاج

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:57 ص
صدى البلد
Advertisements
أنغام الجنايني
عثر أهالي محافظة سوهاج، على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة، وتم نقلهم إلى حضانة مستشفى أخميم المركزي شرقي المحافظة.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن محمود، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء عبدالحميد ابوموسى، مدير إدارة البحث الجنائي بسوهاج، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي، بالعثور على 4 أطفال حديثي الولادة في أماكن متفرقة.

وبالانتقال والفحص تبين العثور على طفلتين حديثتي الولادة إحداهما مربوطة الحبل السري داخل حقيبة بالقطار رقم 776 مميز القادم من القاهرة أثناء وقوفه على محطة سكة حديد سوهاج الرئيسية، والأخرى عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها أمام أحد العقارات بشارع الجمهورية.


والطفل الثالث عُثر عليه يرتدي كامل ملابسه داخل صندوق قمامة بشارع “أسيوط – سوهاج”، دائرة قسم شرطة ثان سوهاج، والطفلة الرابعة عُثر عليها ترتدي كامل ملابسها وبامبرز وملفوفة ببطانية على حافة الترعة المجاورة لطريق “أولاد نصير – الشعارنة” دائرة مركز شرطة سوهاج.

حُررت المحاضر اللازمة لكل واقعة على حدة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.
Advertisements
Advertisements

غشيم.. عريس يضرب عروسه بالتورتة في وجهها ليلة الزفاف | فيديو

6 شروط لترخيص السيارات في قانون المرور الجديد| تعرف عليها

حفل زفاف أغضب السوشيال ميديا.. صاحب جلسة التصوير يكشف سر العروس الحامل

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

ميصحش ومتتكلميش تاني عن عمرو.. تامر أمين يفتح النار على دينا الشربيني بعد تصريحاتها

خطوات ضرورية لو تأخرت شركة التوزيع فى تركيب عداد الكهرباء

رئيس البرلمان: نقدر دور الفن باعتباره القوة الناعمة

أخبار الرياضة| مصير أشرف بن شرقي بعد واقعة الجونة.. الإسماعيلي يقترب من التعاقد مع إيهاب جلال

إسرائيل لن تطبع علاقاتها مع دولتين مسلمتين.. تعرف على السبب

قبل الزفاف بساعتين.. عريس يهرب من حفل زفافه بعد سؤال غريب من والدة العروس

في ذكرى رحيل سعاد مكاوي.. لماذا رفض إسماعيل ياسين تقبيلها؟

رئيس النواب لـ «أبو الغيط»: الدولة المصرية بجميع مؤسساتها لا تألو جهدا في دعم القضايا والمواقف العربية على الأصعدة كافة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور