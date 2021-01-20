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برلمان

نقيب الممثلين للبرلمان: رياض عبد الستار لا يقدر دور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة

الأربعاء 20/يناير/2021 - 11:39 ص
أشرف زكى ، نقيب
أشرف زكى ، نقيب الممثلين
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
عرض مجلس النواب رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وجاء فيها: "في الوقت الذي تحتفي مصر بمجلس النواب في دورته الجديدة، ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة، يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا: ومش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".


وقال زكي في رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم، وفي عهد الفراعنة أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح مدرسة الفنون ومنبع القيم الذي قامت عليه الحضارة الإغريقية، ودور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".


وأضاف: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانون في بئر العبد وغيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030".


واستطرد: "ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع، نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم".


وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تقدم باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.


وقال النائب في رسالته المكتوبة: "نحمل للفنانين التقدير والاحترام.. الفنانون الذين يقدمون الفن الهادف الذي يؤثر إيجابيا في سلوكيات المجتمع المصري، ونعلم أن هناك فنانين محترمين يمثلون القوى الناعمة لمصر وننتظر المزيد من أعمال الفن الهادف لرقي ونهوض المجتمع.. مع جزيل الشكر والتقدير".


وترجع الأزمة خلال كلمة النائب رياض عبد الستار بالجلسة العامة المخصصة لمناقشة قانون ضحايا العمليات الحربية والأمنية، حيث طالب النائب بمساهمة رجال الأعمال والفنانين في دعم صندوق ضحايا ومصابي العمليات الحربية والأمنية.


وانفعل النائب خلال كلمته قائلا: "مش معقول أن ينص القانون على خصم نسبة من موظفين الدولة، أين رجال الأعمال وأين الفنانون، مش معقول يسقط كل يوم شهداء ونترك الفنانين يسعون في الأرض فسادًا".
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