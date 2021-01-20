نقيب الممثلين للبرلمان: رياض عبد الستار لا يقدر دور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة

عرض مجلس النواب رسالة من نقيب المهن التمثيلية أشرف زكي وجاء فيها: "في الوقت الذي تحتفي مصر بمجلس النواب في دورته الجديدة، ونهنئ المجلس ودور القوى الناعمة في مواجهة الأفكار الهدامة، يخرج النائب رياض عبد الستار ويقول نصا: ومش معقول يسقط شهداء ونترك فنانين يسعون في الأرض فسادا".









وقال زكي في رسالته: "النائب لا يقدر دور الفنون في تاريخ الأمم، وفي عهد الفراعنة أوزوريس كان يغزو العالم بفنون مصر، والمسرح مدرسة الفنون ومنبع القيم الذي قامت عليه الحضارة الإغريقية، ودور الفنون في المقاومة ورفع الروح المعنوية".









وأضاف: "لم يتابع النائب ما قام به الفنانون في بئر العبد وغيرها من المواقف ودور الفنون في دعم الدولة وفق رؤية مصر 2030".









واستطرد: "ما حدث إهانة للفن المصري والفنانين عبر التاريخ ويمثل طمسا للدور الوطني الذي قام به رواد الإبداع، نقدم تهانينا لسيادتكم ونتمنى بحث ما ورد واتخاذ ما يلزم".









وكان النائب رياض عبد الستار، عضو مجلس النواب، تقدم باعتذار مكتوبا بخط اليد عما بدر منه في الجلسة العامة من إساءة للفنانين خلال مناقشة قانون ضحايا العمليات الأمنية والإرهابية.