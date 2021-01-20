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أخبار البلد

هل عطلت الحكومة النظام الإلكتروني للمدفوعات لتحصيل غرامات مالية.. معلومات الوزراء يرد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 12:29 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداول في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي، حول تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.

وقال المركز، إنه لا صحة لما يتداول حول تعمد تعطيل "النظام الإلكتروني" لتحصيل المدفوعات الحكومية وإجبار المواطنين على السداد النقدي بهدف تحصيل غرامات مالية.

ونفي المركز، في وقت سابق، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول أنباء بشأن السماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان، بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين.

وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، بالتواصل مع شركة تنمية الريف المصري الجديد، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة للسماح للشركات الاستثمارية بمشروع المليون ونصف المليون فدان بطرح مساحات من الأراضي المخصصة لهم وبيعها للمواطنين، مُوضحةً أن شركة تنمية الريف المصري الجديد هي الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها طرح وتخصيص الأراضي للشركات الاستثمارية وصغار المزارعين والشباب المنتفعين بأراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق  وراء تلك العروض والممارسات غير القانونية التي تستهدف الاحتيال عليهم.

وفي سياق متصل، أعلنت شركة تنمية الريف المصري الجديد عن حزمة جديدة من التيسيرات لصالح صغار المزارعين والشباب والمستثمرين المتعاقدين على أراضي مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، والمنتفعين بأراضي وضع اليد بعد التقنين، حيث تم إلغاء نسبة الفائدة 5%، والتي كانت مقررة على سنوات السماح، وذلك لجميع المنتفعين بالأراضي، وبأثر رجعي، كما تم إقرار فترة سماح إضافية جديدة لمدة سنة، تضاف إلى فترات السماح المقررة سابقًا، والتي كانت تبلغ 3 سنوات للأراضي المجهزة أو التي تضم بئرًا جوفيًا، و4 سنوات للأراضي بدون آبار جوفية؛ لتصبح بذلك فترة السماح لصغار المزارعين والشباب 4 سنوات للأراضي المجهزة ببئر، و5 سنوات للأراضي بدون بئر، يبدأ بعدها المنتفعون في سداد الأقساط وفق الجدول المقرر.

كما تم منح سنة إضافية أخرى على فترة سداد الأقساط لجميع المتعاقدين بخلاف سنوات السماح، لترتفع بعدها فترة السماح والسداد لأراضي صغار المزارعين (234 فدانًا) من 13 إلى 15 عامًا، وأراضي المستثمرين (460 فدانًا) من 12 إلى 14 عامًا، وأراضي تقنين وضع اليد من 12 إلى 14 عامًا.

ونناشد جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي ، تحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات بهذا الشأن يرجى الاتصال على الرقم الخاص بالشركة (16809).
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