ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

نعاني من الأخبار الزائفة.. ليلى عبد المجيد: أجهزة الدولة تكشف الحقائق

الأربعاء 20/يناير/2021 - 01:04 م
الدكتورة ليلى عبد
الدكتورة ليلى عبد المجيد
Advertisements
مريم عزت
 شاركت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى وينبار كلية الإعلام حول "أساليب مواجهة الأخبار الزائفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة " . 

وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد إن الأخبار الزائفة والشائعات موجودة منذ وقت كبير ، ولم تكن وليدة اللحظة و،لكن هذه الأيام انتشرت بشكل واسع وملحوظ وذلك من خلال جهات متعددة تهاجم الدولة . 

وأوضحت أن أجهزة الدول لا تقف صامتة  أمام هذه الأخبار التى ليس لها اساس من الصحة وتقوم برصد هذه الجهات والتعامل معها ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التى تعمل على كشف الحقيقة للمواطنين حتى تكون الصورة واضحة بشكل كافى بشكل بسيط وواضح . 

الجدير بالذكر أن الويبينار يعقد أونلاين عبر منصة "زووم" حيث يناقش أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث. 


كما أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بتنظيم هذه النقاشات بصفة دورية، وذلك في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية، كما يشارك فيه طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وأساتذة الكلية والباحثون 
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

إعلام القاهرة تنظم ويبنار حول صحافة البيانات .. غدا

إعلام القاهرة: أول دراسة علمية عن حصاد صناعة الإعلان لعام 2020 .. الثلاثاء

رئيس تحرير موقع صدى البلد يتحدث في ويبنار لـ «إعلام القاهرة» عن خطورة الأخبار المزيفة

بعد الانتهاء من المقررات الدراسية .. دورات تدريبية على الامتحانات الالكترونية .. إنشاء وحدة للخدمات الطلابية .. كيف تستعد إعلام القاهرة للاختبارات على جميع الأصعدة

عبر تطبيق "زووم".. انعقاد السيمينار البحثي الأول للدراسات العليا بإعلام القاهرة الأحد المقبل

بحضور رئيس تحرير موقع "صدى البلد".. إعلام القاهرة تعقد ويبينار عن خطورة الأخبار المزيفة.. اليوم

ترشيحاتنا

شوبير يفتح النار على رئيس اللجنة الثلاثية بسبب اللائحة الجديدة

هل يعاقب الزمالك أشرف بن شرقي بعد واقعة استبداله أمام الجونة؟.. أشرف قاسم يرد

ترامب أول رئيس أمريكي يحتفظ بالحقيبة النووية.. كيف سيتسلمها بايدن؟

الجرام يصل إلى 912 جنيها.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. فيديو

هل تلقى محمد الشناوي عرضا من الدوري الإسباني؟

وفاة زوج شقيقة محمد فؤاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ التايجر.. أسما شريف منير بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

جينيفر لوبيز تصل واشنطن لإحياء حفل تنصيب بايدن.. وخطيبها: تشعر بالتوتر.. صور

سعر ومواصفات أول سيارة كهربائية تنتجها مصر E70.. صور