نعاني من الأخبار الزائفة.. ليلى عبد المجيد: أجهزة الدولة تكشف الحقائق





وقالت الدكتورة ليلى عبد المجيد إن الأخبار الزائفة والشائعات موجودة منذ وقت كبير ، ولم تكن وليدة اللحظة و،لكن هذه الأيام انتشرت بشكل واسع وملحوظ وذلك من خلال جهات متعددة تهاجم الدولة .





وأوضحت أن أجهزة الدول لا تقف صامتة أمام هذه الأخبار التى ليس لها اساس من الصحة وتقوم برصد هذه الجهات والتعامل معها ، بالإضافة إلى وسائل الإعلام التى تعمل على كشف الحقيقة للمواطنين حتى تكون الصورة واضحة بشكل كافى بشكل بسيط وواضح .





الجدير بالذكر أن الويبينار يعقد أونلاين عبر منصة "زووم" حيث يناقش أساليب مواجهة الأخبار المزيفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة ، وذلك برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتورة هويدا مصطفى عميدة الكلية، وتدير الويبينار الدكتورة ليلى عبد المجيد، وبإشراف الدكتور وسام نصر، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.









كما أن كلية الإعلام بجامعة القاهرة تقوم بتنظيم هذه النقاشات بصفة دورية، وذلك في إطار أنشطة وكالة الدراسات العليا بالكلية، كما يشارك فيه طلاب دبلوم وماجستير الاتصال السياسي بالكلية وأساتذة الكلية والباحثون

شاركت الدكتورة ليلى عبد المجيد أستاذة الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، فى وينبار كلية الإعلام حول "أساليب مواجهة الأخبار الزائفة وتأثيرها على العلاقة بين المواطن والدولة " .