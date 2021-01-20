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حوادث

الداخلية تضبط 4 متهمين حاولوا تحطيم مدخل عقار في بورسعيد

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:04 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط مرتكبى واقعة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعى لمجموعة من الأشخاص حاولوا تحطيم مدخل أحد العقارات السكنية ببورسعيد.


جاء ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" متضمنًا قيام بعض الأشخاص بمحاولة التعدى وتحطيم بوابة أحد العقارات السكنية ودراجة نارية بمدخل العقار بمنطقة الحرية بدائرة قسم شرطة المناخ ببورسعيد مُستخدمين أسلحة بيضاء كانت بحوزتهم.


بالفحص أمكن تحديد هوية الأشخاص المشار إليهم بمقطع الفيديو (4 أشخاص "لأحدهم معلومات جنائية").


عقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد من ضبطهم والأسلحة المستخدمة، وبمواجهتهم اعترفوا بإرتكابهم الواقعة بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم وبين أحد سكان العقار لاعتراضه على تواجدهم بمدخل العقار.


وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
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