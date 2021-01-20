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فن

تطورات الحالة الصحية لـ وائل الإبراشي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 02:40 م
صدى البلد
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آيه عاطف
أكد رئيس تحرير برنامج "التاسعة" أن الحالة الصحية للإعلامي وائل الأبراشي، قد تحسنت كثيرًا وأنه سوف يعود لتقديم البرنامج مرة أخرى ومباشرة عمله بشكل طبيعي خلال الأيام القليلة القادمة، نافيًا أي شائعات عن تدهور حالته الصحية.

كتب محمد فتحي يونس، :"الأستاذ وائل الإبراشي بخير ولا صحة لأي خبر سلبي  .. وخلال أيام سيعود لمنزله".

يذكر أن طمأن الإعلامي وائل الإبراشي، جمهورة على حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا.

وكتب وائل الإبراشي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "الحمد لله تعالي.. تحسن كبير ف الحالة الصحية للإعلامي وائل الإبراشي، وإن شاء الله في طريقه للتعافي التام".

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تداولت أخبارا تفيد بوفاة الإعلامي وائل الإبراشي وهو ما نفاه رئيس تحرير برنامج التاسعة.
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