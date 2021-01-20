جامعة سوهاج تسجل 4 براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي للوقاية من فيروس كورونا

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج عن نجاح الجامعة في تسجيل ٤ براءات اختراع بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، كحلول تطبيقية تساهم في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مشيرا الى أن براءات الاختراع هي نتاج ماتوصل إليه الباحثين من أبناء الجامعة بمختلف الكليات خلال مشاركتهم في المؤتمر الذي نظمته كلية الطب البشري نهاية شهر نوفمبر الماضي بعنوان "الجديد في كورونا.. خبرة جامعة سوهاج".





وأوضح عزيز أن براءات الاختراع التي تم تسجيلها بأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا تهدف إلى الوقاية من فيرس كوفيد 19 المستجد، وتضم اختراع رذاذ طبي ضد الميكروبات معالج كيميائياََ بتقنية النانوتكنولي.





بالإضافة إلى اختراع صابونة طبية معالجة ضد الميكروبات للقضاء بنسبة 100٪ على الفيروس، وأيضًا اختراع ساعة يد ذكية لقياس درجة الحرارة، وأخيرًا إنتاج كمامة طبية معالجة ضد الميكروبات وهي رباعية الطبقات ثبت فاعليتها لقتل الفيروس.





واضاف الدكتور مصطفى عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، انه تم تشكيل فريق متعدد التخصصات ممن يتميزون بقدرات التفكير الإبداعي المتطور، بناء على توجيهات رئيس الجامعة.









وذلك ليساهموا بأفكارهم وإبتكاراتهم في حل جزء مما تعاني منه البلاد من جائحة كورونا، حيث يترأس الفريق الدكتور أسامة رشاد الشريف وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع، ويضم كل من الدكتور هاني محمود عبد الحميد مدرس طب وجراحة العيون، الدكتور معتز بالله حسن مدير وحدة نقل وتسويق التكنولوجيا، الدكتور مصطفى أبو زاهر مدرس مساعد بكلية تكنولوجيا التعليم، الدكتور محمد الشاروني مدرس بالمعهد القومي للبحوث، والطالب أحمد أسامة بكلية الطب البشري.



