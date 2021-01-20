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أخبار العالم

أول نائبة لرئيس أمريكي تحلف اليمين أمام أول قاضية من أصل إسباني

الأربعاء 20/يناير/2021 - 06:43 م
هاريس و سوتومايور
هاريس و سوتومايور
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محمد علي
قالت صحف أمريكية، إن نائبة الرئيس الأمريكي المنتخب كامالا هاريس ستدخل التاريخ كأول امرأة من أصول غير بيضاء تشغل هذا المنصب.

وأشارت الصحف إلى أن هاريس فضلا عن ذلك ستؤدى اليمين أمام قاضية المحكمة العليا "سونيا سوتومايور" ، وهي أول قاضية من أصل إسباني في تاريخ المحكمة.

واوضحت انه تم ترشيح سوتومايور للمحكمة العليا من قبل الرئيس السابق باراك أوباما في عام 2009، لافتة إلى أنها تشبه "هاريس"، حيث كسرت سوتومايور الحواجز طوال حياتها المهنية.

وتعد سوتومايور ثالث قاضية في تاريخ المحكمة العليا بالولايات المتحدة ، وكانت أول امرأة من أصل إسباني يتم تعيينها في المحكمة الفيدرالية في نيويورك.

وكرمت هاريس سوتومايور في عام 2019 خلال شهر التراث الإسباني بتغريدة على تويتر، مدحت فيها اجتهادها واقبالها على تحدي الصعاب.
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