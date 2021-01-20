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محلل سياسي: ترامب ستكون لديه محطة تليفزيونية ليتغلب على الإعلام الأمريكي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 08:30 م
ترامب
ترامب
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البهي عمرو
قال الدكتور ماك شرقاوي المحلل السياسي الأمريكى وخبير العلاقات الدولية، إن الرئيس الأمريكى السابق ترامب سيكون لديه محطة تلفزيونية ليتغلب على الإعلام الأمريكي، موضحًا أن منع ترامب من استخدام منصات التواصل الاجتماعي وصمة عار للديمقراطية الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى أن جو بايدن وصل للبيت الأبيض على ظهر دبابة، ووسط تأمين من الجيش الأمريكي.

ولفت، إلى أن ما يحدث فى أمريكا فى هذه الفترة مقلق و الحالة غير مطمئنة، ولكن فى الفترة المقبلة سيكون هناك هدوء، معلقًا "بايدن مش هيفضل الـ 4 سنوات بالطريق اللى هو خايف بيها دي". 

وأوضح أن واشنطن مغلقة بالكامل، وان هناك زجاجًا مضادًا للرصاص، معلقًا "مفيش حد يقدر يوصل لـ بايدن وأن الانتشار الأمنى كبير".

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