لم يعترف بنسب طفلته حتى الآن.. والدة رضيعة الدقهلية: ماتوقعتش يعمل في بنته كده

قالت آمال بسيوني، والده طفلة الدقهلية، إنها تزوجت في الـ17 من عمرها، معقبة: دى الطريقة في بلدنا أن البنات تتجوز وهما صغيرين..بس مشكلتي دي هتعلمهم إن اللي بيعملوه ده غلط".
وأوضحت "بسيوني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "والد الطفلة يحاول تجريدي من كافة حقوقي وممتلكاتي"، مشيرة إلى أنه كان يتهمها باتهامات مختلفة، ومن ثم يعود ويترجاها للصلح مرة أخرى.
واستطردت: لم اتوقع أن يقوم بهذا مع طفلته.. متابعة: هو كان بياخدها ويرجعها ليا تاني، بس ماتوقعتش إنه يعمل في بنته كده".
وأكمل "جد الطفلة": " أبوها لم يعترف بها حتى الآن، ومزَّق كل ما يثبت نسب الطفلة"، معقبا: "مش عايز يعترف بالبنت؛ عشان ما يدفعش أي مصاريف".
وأشار إلى أن زواج ابنته كان من خلال عقد عرفي، ولكن خلال العام الماضي تم عقد قرانهما رسميا.