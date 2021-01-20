لم يعترف بنسب طفلته حتى الآن.. والدة رضيعة الدقهلية: ماتوقعتش يعمل في بنته كده

قالت آمال بسيوني، والده طفلة الدقهلية، إنها تزوجت في الـ17 من عمرها، معقبة: دى الطريقة في بلدنا أن البنات تتجوز وهما صغيرين..بس مشكلتي دي هتعلمهم إن اللي بيعملوه ده غلط".





وأوضحت "بسيوني" خلال مداخلتها الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة": "والد الطفلة يحاول تجريدي من كافة حقوقي وممتلكاتي"، مشيرة إلى أنه كان يتهمها باتهامات مختلفة، ومن ثم يعود ويترجاها للصلح مرة أخرى.





واستطردت: لم اتوقع أن يقوم بهذا مع طفلته.. متابعة: هو كان بياخدها ويرجعها ليا تاني ، بس ماتوقعتش إنه يعمل في بنته كده".



