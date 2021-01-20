جمال بيومي: مصر افتقدت دبلوماسية الرئاسة في الـ20 سنة الأخيرة بعهد مبارك.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الاسبق إن مصر من أوائل الدول في العالم التي حرصت على إقامة علاقات دبلوماسية لمراعاة مصالحها، مؤكدا ان مصر لها علاقات حميدة مع جميع الدول بسبب استضافتها للكثير من البعثات الأجنبية . أوائلبسببالأجنبية





وأضاف جمال بيومي خلال مداخلة هاتفية في برنامج 90 دقيقة المذاع على قناة المحور ، أن السياسة الخارجية الدولية لمصر يعبر عنها ويمثلها الدبلوماسيين والسفراء المصريين بالخارج، لافتا إلى أن مصر افتقدت دبلوماسية الرئاسة المصرية خلال الـ20 سنة الأخيرة في عهد الرئيس حسني مبارك .



