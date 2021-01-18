جمال بيومي:لا توجد عوائق جمركية في التبادل التجاري بين مصر والأردن.. فيديو

قال السفير جمال بيومي مساعد وزير الخارجية الأسبق، تعليقا على زيارة إلى الأردن اليوم، إن زيارة الرئيس السيسي للأردن تساهم فى تعميق العلاقات الثنائية بين البلدين. زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي زيارةالرئيس السيسيللأردن





وأضاف جمال بيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم " المذاع على قناة "دي إم سي": " نعيش تحت مظلة اتفاقية تجارة حرة تشمل 17 دولة عربية منها مصر والاردن".





وأشار جمال بيومي إلى أنه لا توجد عوائق جمركية بين مصر والاردن في التبادل التجاري، ولدينا جالية مصرية محترمة في الادرن ويتم معاملتها بشكل محترم.





وأكمل جمال بيومي:" مصر والأردن قادا عملية السلام في الشرق الاوسط بكل وضوح ولهما سفارات في تل أبيب يمكنا البلدين من الا تصال مباشرة بأطراف القضية الفلسطينية ".





ولفت جمال بيومي إلى أن الرئيس السيسي تناول مع الملك عبد الله أبعاد القضية الفلسطينية وكيفية وضع القضية الفلسطينية على طاولة المفاوضات مجددا.





كان الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى اليوم في قصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.





وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس السيسي والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.





وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعبًا بزيارة الرئيس، مؤكدًا ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيدًا فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجًا يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.





كما أعرب العاهل الأردني عن تقديره لدعم مصر للأردن في مختلف القضايا، ولإسهامات أبنائها من الجالية المصرية في العديد من القطاعات ودورهم فى تحقيق التنمية بالأردن، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع مصر على جميع المستويات، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين.





وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس أعرب من جانبه عن تقديره للعاهل الأردني على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مؤكدًا ما يجمع الشعبين المصري والأردني من روابط أخوة ومودة وتاريخ مشترك ومصير واحد، ومعربًا عن تطلع مصر لتعزيز علاقات التعاون الثنائي مع الأردن في جميع المجالات.