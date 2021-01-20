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رياضة

يومان راحة سلبية للاعبي المصري.. واستئناف المران السبت استعدادًا للإنتاج الحربي

الأربعاء 20/يناير/2021 - 09:34 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى

قرر علي ماهر المدير الفني للفريق الأول للكرة بالنادي المصري منح لاعبي الفريق راحة سلبية لمدة يومين عقب نهاية مباراة اليوم أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف.

 

وشمل قرار ماهر، أن يستأنف الفريق مرانه عصر السبت المقبل، تدريباته، بمعسكره المغلق في برج العرب، استعدادًا لمباراته في الجولة العاشرة من الدوري، والتي تجمعه بنظيره الانتاج الحربي، والمقرر إقامتها في الخامسة من مساء يوم الجمعة الموافق التاسع والعشرين من يناير الجاري.

 

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الجدير بالذكر أن إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم كانت قد قررت أمس تأجيل مباراة الجولة التاسعة والتي كانت ستجمع المصري بنظيره سيراميكا كليوباترا لتقام في السادس والعشرين من فبراير المقبل بدلًا من موعدها المحدد سلفًا في الرابع والعشرين من يناير الجاري.

وحرص اسلام أبو سليمة نجم  المصري على حضور مباراة اليوم أمام وادي دجلة والتي انتهت بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ، حيث اطلع الدكتور محمود الشحات منه على اخر مستجدات حالته وبرنامجه التأهيلي الذي يخضع له حاليًا بعد عودته من ألمانيا عقب اجراءه لجراحة الرباط الصليبي إثر الإصابة التي تعرض لها خلال مباراة بيراميدز التي أقيمت في العاشر من أكتوبر الماضي.
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