فوائد الحمص لـ الدايت وطرق صحية لتناوله

قالت الدكتورة جيهان الدمرداش، أخصائية تغذيه علاجيه و سمنه ونحافة ، أن الكثير من الأشخاص يحبون تناول حمص الشام فالشتاء كوجبه عشاء او كسناك بين الوجبات فحمص الشام. أخصائيةونحافةالأشخاص





وأضافت جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، أن حمص الشام من الحبوب الغنية بالفيتامينات والعناصر الغذائية التي تُفيد جسم الإنسان كالبروتين، والكالسيوم، والحديد، والبوتاسيوم، والكبريت، والفوسفور، أما عن أنواعه فيختلف الحمص من نوع لآخر فمنه؛ الأبيض والأحمر والأسود، ومنه؛ البرى والبستاني.





و من فوائد الحمص للدايت ، أن تعمل حبوب الحمص على التخلص من الوزن الزائد لاحتوائها على نسبة قليلة من السعرات الحرارية فكوب الحمص الواحد يحتوي على 250سُعرة حراري و لاحتوائها على الألياف الغذائية التي تعطي الشعور بالشبع وتساعد الجسم على عدم الشعور بالجوع لفترات طويلة ويُعطى شعور كبير بفقدان الشهية وبالتالي تلك الشعور يعمل على التقليل من كمية الأكل المتُناولة.





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يمكنك تناول الحمص أما حبًا أو مسلوقًا مضافًا إليه بعض التوابل كالكمون والملح والليمون والبصل والطماطم والشطة بيخليه وجبة غذائية مفيدة جدا وبتمد الجسم بالطاقة والبروتين يعنى ١٠٠ جرام حمص مسلوق فيه ١٦٥ سعر حرارى بحوالي ٩ جرام بروتين وبالكثير ٢،٥جرام دهون وتقريبا ٨،٥ جرام ألياف فهو يمنحك الاحساس بالشبع وفى نفس الوقت طاقة لمواجهة البرد.





وفي هذا السياق قدمت جيهان الدمرداش، طرق عمل حمص الشام ليكون مفيد مع الدايت:





الطريقة الأولي :

نقوم أولا بسلق حمص الشام ، وتحضير نصف فرخه ويتم سلقها أيضا وبعض من الفلفل وإضافة التوابل حسب المذاق ويتم دمجهم سويا ويتم تناول تلك الوجبة اللذيذة على الغداء فهي تحتوي على سعرات حرارية قليلة وأيضا غنية بالمعادن والفيتامينات .

الطريقة الثانية :

يتم سلق المكرونة ثم يتم وضع قطع من المشروم ويضاف نصف كوب من حمص الشام المسلوق وأيضا نصف كوب لبن ويتم وضع التوابل حسب المذاق ومن الممكن تناولها على الإفطار .

الطريقة الثالثة :

يتم تقطيع البروكلي ويتم وضعة في كوب من حمص الشام المسلوق ويتم خلطهم بالخلاط ثم يتم وضع قليل من العسل لتحليه المذاق

وهذا مشروب يومي مفيد جدا في التخسيس وحرق الدهون .

الطريقة الرابعة :

نقوم بتحضير أوراق اللورا والكسبرة والبقدونس وتقطيعهم بالطريقة التي تناسبك ثم نأتي بالحمص المسلوق على نار هادئة وإضافة الحمص إلى النباتات الورقية الغنية بالفيتامينات وبدأ خلط الطبق حتى يصبح متجانس ونضع القليل من دبس الرمان ليصبح ذات مذاق رائع ومغذي ويمكنكم تناول الوصفة يوميًا خلال أسبوع واحد سوف تلاحظ نقص في الوزن ملحوظ ومع تكرار الوصفة لمدة أسبوع واحد يمكنك أن تجد نتائج ستسعدك و يجب الانتباه في حالة شعرت بدوار شديد أو غثيان قم بتناول عصائر طبيعية للشعور بتحسن حيث يحدث ذلك نتيجة لتقليل تناول الوجبات يوميًا



