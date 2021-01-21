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فن

تعرف على تفاصيل دور توبا بويوكوستن في مسلسل ابنة السفير

الخميس 21/يناير/2021 - 08:51 ص
انجين اكيورك و توبا
انجين اكيورك و توبا بويوكوستون
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شروق ابراهيم
كشفت تقارير بالصحف التركية عن تفاصيل دور الممثلة توبا بويوكوستون في مسلسل ابنة السفير بعد مرور يومين على انضمامها لفريق عمل المسلسل التركي الشهير. 

وقالت التقارير إن توبا بويوكوستون ستظهر باسم شخصية "غونيش تشلبي" أي أنها ستجد دور شقيقة نارين تشلبي "نسهليان اتاغول" وسيقع في حبها بطل العمل سنجار ايفه "أنجين اكيورك". 

وسبق وصرحت توبا بويوكوستن أنها تريد العمل مع انجين اكيوريك مجددا بشدة، مضيفة: "مسلسل العشق الأسود كان جميلا جدا حتى أن هناك جامعة أجرت دراسة عن تناسقنا، فحركاتنا كانت تظهر وكأنها حقيقية جدا، لذلك التناسق مع انجين رائع".

وأعلنت نسليهان اتاغول انسحابها عبر خاصية ستوري بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام": "أقول الآن مع السلامة لشخصية نارين المرأة التي شعرت بها كثيرا عند تجسيدها".

وأضافت: "رغم أنني تصالحت مع جسدي.. لكن جسدي لم يساعدني.. تحياتي لفريق عمل مسلسل ابنة السفير وشكرا لأصدقائي وجمهوري الكبير على كل هذا الحب، ألتقي بكم قريبا في قصة جديدة".

قصة مسلسل "ابنة السفير"
مسلسل "ابنة السفير" يحكي قصة قيام شاب فلاح بسيط يدعى "سلطان" بطرد زوجته "نارين" والتخلي عنها يوم زفافهما بسبب اكتشافه أنها ليست عذراء، ويتهمها بالخيانة في حين اعترفت له بأنها تعرضت للاغتصاب من أحد المقربين لها ولكن لا يصدقها ومن هنا تنقلب الأحداث.
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