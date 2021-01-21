درجات حرارة دون الصفر ورياح نشطة.. تحذير قوي من الأرصاد السعودية لسكان عدة مناطق

كشف المركز الوطني للأرصاد السعودية، في تقريره اليوم، الخميس، عن توقعاته بشأن حالة الطقس، محذرا من نشاط للرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار مصحوبة بانخفاض في درجات الحرارة.





ووفقا لوسائل الإعلام السعودية، قال مركز الأرصاد الجوية في مناطق: «الرياض، والشرقية ، والقصيم والمدينة المنورة، مكة المكرمة، تبوك، نجران والأجزاء الشرقية من منطقتي عسير والباحة»، تتأثر بنشاط للرياح المثيرة للأتربة؛ ما يؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في الرؤية الأفقية.





وأشار مركز الأرصاد السعودي إلى أن درجات الحرارة ستستمر في الانخفاض إلى ما دون الصفر المئوي على مناطق: «الجوف، الحدود الشمالية، حائل، تبوك» مع تكون الصقيع على تلك المناطق، فيما يستمر نشاط الرياح السطحية على سواحل مناطق «تبوك، المدينة المنورة، مكة المكرمة» تؤدي إلى ارتفاع في الأمواج البحرية.





وأضاف التقرير أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر تكون على الجزء الأوسط والشمالي: شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 20- 50كم/ساعة قد تصل إلى أكثر من 50كم/الساعة، وعلى الجزء الجنوبي: جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15- 35كم/ساعة.





وتابع المركز في تقريره أن سيلاحظ ارتفاع الموج على الجزء الأوسط والشمالي: متران إلى ثلاثة أمتار، وعلى الجزء الجنوبي: متر إلى متر ونصف، وحالة البحر مائج على الجزء الأوسط والشمالي، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 50- 20كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.



