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رياضة

وهذا ترتيبه عالميا.. الدوري المصري يتصدر قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا

الخميس 21/يناير/2021 - 11:10 ص
الاهلي ضد الزمالك
الاهلي ضد الزمالك
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محمد السعيد
تصدر الدوري المصري لكرة القدم، قائمة الأقوى عربيا وأفريقيا عن عام 2020.

وكشف الاتحاد الدولي لتاريخ وإحصاءات كرة القدم، عن أقوى دوريات العالم عن عام 2020، حيث جاء الدوري الإيطالي في الصدارة بعد غياب دام 14 عاما، ثم جاء الدوري الإنجليزي في المركز الثاني، والبرازيلي في المركز الثالث، والإسباني في المركز الرابع، والألماني في المركز  في المركز الخامس، والبرتغالي في المركز السادس، والفرنسي في المركز السابع.


وجاء الدوري المصري في المركز الـ 15 عالميا، ليحتل صدارة قائمة الدوريات الأقوى عربيا وأفريقيا.

وحل الدوري السعودي في المركز الـ 31 على العالم، بينما جاء المغربي في المركز الـ 33، والقطري في المركز الـ 55، والجنوب أفريقي في المركز الـ57.
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