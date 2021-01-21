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برلمان

بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لتقييم أداء وزيري قطاع الأعمال والرياضة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:18 ص
المستشار حنفي جبالي
المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب
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فريدة محمد - ماجدة بدوي - يوسف سامح
افتتح المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة والتي من المقرر لها أن تشهد مواجهة بين الأعضاء وكل من وزير قطاع الأعمال الدكتور هشام توفيق، ووزير الشباب والرياضة، الدكتور أشرف صبحي.

يأتي ذلك استكمالا لما بدأه المجلس فى الاستماع للحكومة حول تنفيذ برنامجها خلال الفترة 2018- 2022.

ويستعرض وزير قطاع الأعمال أمام البرلمان استراتيجية الوزارة لمواجهة المشكلات داخل شركات قطاع الاعمال العام، خاصة فيما يتعلق بمشكلات وأزمات شركة الحديد والصلب ومشكلات شركات الغزل والنسيج وكيفية مواجهتها خاصة بعد تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى بتخصيص 21 مليار جنيه لانتشال شركات الغزل والنسيج من خسائرها وتطويرها وتحديثها.

كما يحيط الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام نواب البرلمان بجميع الخطط والبرامج التى تقوم بها الحكومة لاصلاح الهياكل المالية والإدارية لجميع شركات قطاع الأعمال العام فى ضوء قانون قطاع الأعمال العام الذى أقره مجلس النواب السابق.

كما يستعرض الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة كل ما يتعلق بالقضايا والملفات الخاصة بالارتقاء بمنظومتى الشباب والرياضة وتطورات مونديال العالم لكرة اليد الذى تستضيفه مصر حاليا وسوف يعقب اعضاء مجلس النواب على بيانيى الوزيرين ليتولى بعد ذلك وزيرا قطاع الأعمال العام والشباب والرياضة الرد على جميع تساؤلات أعضاء البرلمان.
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