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حوادث

ضبط عامل استولى على أجهزة من شركته لحل أزمته المالية في النزهة

الخميس 21/يناير/2021 - 11:50 ص
ضبط متهم
ضبط متهم
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كتب محمد صبري
لم يجد عامل وسيلة للتخلص من أزمته المالية سوي قيامه بسرقة أجهزة من داخل الشركة التي يعمل بها بالنزهة ، إلا أن حظه العثر أوقعه فى قبضة رجال الأمن ، تمت عملية الضبط تنفيذا لتوجيهات اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة وتولت النيابة التحقيق .

وكان اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة قد تلقي اخطارا من المقدم محمد جهاد رئيس مباحث قسم شرطة النزهة يفيد أن صاحب شركة لخدمات النقل كائنة بدائرة القسم قد تقدم ببلاغ، قرر في باكتشافه كسر باب الشركة ملكه، وسرقة مبلغ مالى وعدد من أجهزة "الحاسب الآلى" من داخلها.

 بإجراء التحريات وجمع المعلومات التي أشرف عليها اللواء محمد عبدالله نائب مدير مباحث القاهرة أمكن التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالشركة محل البلاغ ، أمكن ضبطه .

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة نظرًا لسابقة عمله بالشركة وعلمه باحتفاظ  مالكها بمبالغ مالية داخلها ، لذا خطط لسرقتها وفى سبيل ذلك توجه للشركة وتمكن من الدخول والاستيلاء على المسروقات بإسلوب "كسر الباب" ولاذ بالفرار .

 وبتطوير مناقشته اعترف بارتكابه لواقعة سرقة أخرى بذات الأسلوب وسرقة مبلغ مالى وجهاز لاب توب وعدد 5 هارد ديسك من داخل إحدى الشركات بدائرة القسم والمبلغ بسرقتها .

تم بإرشاده ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه عدا المبلغ المالى المستولى عليه من المجنى عليه الثانى حيث أقر بإنفاقه على متطلباته الشخصية، باستدعاء المجنى عليهما تعرفا على المضبوطات واتهموه بالسرقة ، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
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