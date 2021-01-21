إجمالى إصابات فيروس كورونا 132486 في سلطنة عمان

أعلنت وزارة الصحة فى عمان أن إجمالي عدد الإصابات المُسجلة بفيروس كورونا بالسلطنة 132486 إصابة والوفيات 1517 والمتعافين 124730 لتصل نسبة الشفاء إلى 1ر94% وذكرت وزارة الصحة أن عدد المنومين خلال الـ 24 ساعة الماضية 12 ليصل إجمالي المنومين في المستشفيات إلى 86 والمنومين في العناية المركزة 23.





ونشرت الوزارة إجمالي الإصابات و الوفيات المسجلة في السلطنة دون ذكر العدد اليومي ، ووفقا لصحيفة اليبية فإن عدد الإصابات الجديد يبلغ 169 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في السلطنة خلال 24 ساعة الماضية.





وأهابت الوزارة العمانية بالجميع التقيد التام بإجراءات العزل الصحي في غرفة منفصلة ودورة مياه منفصلة وأن تتم خدمة الخاضع للعزل من خارج الغرفة حسب الارشادات.





كما تهيب بجميع المواطنين والمقيمين المداومة على تنظيف اليدين بالماء والصابون وتجنب لمس الوجه والأنف والفم والعينين واتباع العادات الصحية عند العطس والسعال والتقيد التام بتعليمات التباعد الاجتماعي والجسدي الصادرة عن اللجنة العليا ووزارة الصحة وعدم الخروج من المنازل إلّا للضرورة.