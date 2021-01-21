تأجيل مباراة الأهلى والمريخ السودانى بدوري أبطال أفريقيا.. اعرف السبب

قرر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) تأجيل مباراة الأهلي والمريخ السوداني في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.







وقال الكاف عبر موقعه الرسمي: "تقرر تأجيل مباراة الأهلي والمريخ بسبب مشاركة بطل مصر في بطولة كأس العالم للأندية بقطر نسخة (2020)".







يذكر أن مباراة الأهلي والمريخ كانت من المقرر أن تقام فى الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات أحد يومي 12 أو 13 فبراير المقبل.



وقرر الكاف إقامتها يوم 16 فبراير المقبل.



