ضبط مصنع حبوب كبتاجون بلبنان





نجحت دورية من مديرية المخابرات اللبنانية اليوم في ضبط مصنع لحبوب الكبتاجون والمخدرات في بلدة بوداي بالبقاع.





وذكرت قيادة الجيش اللبناني في بيان صادر عن مديرية التوجيه انه تم ايقاف عدد من الأشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات وآلات تصنيع حبوب الكبتاجون.





وافاد البيان بأنه تم تحويل جميع الموقوفين الي الجهات المختصة لمباشرة التحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.





ولضبط الحدود مع سوريا أمدت المملكة المتحدة الجيش اللبناني مئة مركبة دورية مدرعة (Land Rover RWMIK) هبة من الحكومة البريطانية إلى الجيش اللبناني.





جاء ذلك في بيان أصدرته السفارة البريطانية لدي بيروت.





وأكدت السفارة البريطانية لدي بيروت، ان تلك المركبات الدورية المدرعة، والتي تبلغ قيمتها 1.5 مليون جنيه إسترليني، ستعزز الاستقرار على الحدود اللبنانية مع سوريا ، بجانب مساعدتها الجيش اللبناني على التصدي للإرهابيين والمهربين في محاولاتهم عبور الحدود إلى داخل البلاد.





وذكرت السفارة في بيانها قائلة : بدعم من المملكة المتحدة في السنوات الأخيرة، شهدنا انتشار أربعة أفواج حدودية وبناء أكثر من 75 برجا حدوديا وتوفير 350 لاند روفر وتدريب أكثر من 11000 عنصر لمواجهة محاولات المتطرفين والمهربين من الدخول خلسة من سوريا إلى لبنان.



