المقاولون العرب ينهي الشوط الأول متقدما على الأهلي بهدفين دون رد





وأهدر علي معلول فرصة التقدم للأهلي بعدما لعب محمد هاني كرة عرضية لم يسيطر عليها فاروقا نور الدين في الدقيقة الثانية من عمر المباراة وذهبت إلى التونسي الذي صوبها لكنها ارتطمت في رأي حسن شاهين خرجت لضربة ركنية.





وطالب لاعبو الأهلي باحتساب ركلة جزاء بداعي لمسة اليد في الدقيقة الخامسة، لكن الحكم أمر باستمرار اللعب بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.





وظهرت الخطورة على مرمى الأهلي من خلال أحمد داوودا الذي تواجد في الجانب الأيسر وراوغ ياسر إبراهيم بشكل رائع ليضطر مدافع الأهلي لارتكاب خطأ على خدود منطقة الجزاء، نفذه محمد سمير وارتطمت الكرة في الحائط البشري.





وعادت الخطورة لأقدام لاعبي الأهلي في الدقيقة 14 من عمر المباراة بعدما لعب حسين الشحات كرة إلى محمد هاني الذي دخل منطقة الجزاء وصوب كرة يسارية أتت أعلى من العارضة.





وواصل الأهلي إهدار الفرص أمام المرمى بداية من عرضية لعبها ديانج في الدقيقة 25 تجاه والتر بواليا، لم يصل إليها الكونغولي قبل أن تعود بعرضية أخرى من حسين الشحات أطاح بها علي معلول بعيدًا.





وتقدم باسم علي للمقاولون العرب في الدقيقة 39 من عمر المباراة بعدما سدد كرة ارتطمت في ركبة أيمن أشرف وغيرت اتجاهها لتسكن الشباك.





وضاعف سيف الدين الجزيري النتيجة في الدقيقة 44 بعدما حصل على تمريرة من محمد حمدي زكي الي وضعه في مواجهة المرمى ليسكنها الشباك.

واحتسب حكم المباراة ركلة جزاء بداعي لمسة اليد على حسن شاهين لاعب المقاولون العرب في الدقيقة 45+2 قبل أن يقرر إلغاء ركلة الجزاء بعد الرجوع إلى لقطات الفيديو بعدما اظهرت ارتطم الكرة في الصدر.





أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب أحداث الشوط الأول متقدما أمام النادي الأهلي، بهدفين دون رد، فى المباراة التى تجمع الفريقين على استاد الأهلي بمدينة السلام في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.