تحتاج لـ 62 هدفا .. الاتحاد التشيكي يصدم رونالدو في لقب الهداف التاريخي





وكان رونالدو قد أحرز الهدف رقم 760 له في مسيرته بشباك نابولي، خلال فوز اليوفي بلقب كأس السوبر الإيطالية عقب التفوق على نادي الجنوب بهدفين نظيفين.

وكتب الحساب الرسمي للاتحاد التشيكي على "تويتر": "قامت لجنة التاريخ والإحصاء في الاتحاد التشيكي لكرة القدم، بإحصاء جميع الأهداف التي سجلها أسطورتنا جوزيف بيكان، وأردنا أن نعلن أنه سجل 821 هدفًا رسميًا وليس 759".



رونالدو تجاوز منذ وقت قريب رقم الأسطورة البرازيلي بيليه، الذي سجل 757 هدفا خلال مسيرته الكروية، منها 688 هدفا على مستوى

الأندية مع سانتوس وكوزموس، و77 هدفا مع منتخب البرازيل.





قال الاتحاد التشيكي فى بيان رسمي، أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي، لم يكسر الرقم القياسي المسجل باسم جوزيف بيكان في عدد الأهداف المسجلة مع الأندية والمنتخبات بالمباريات الرسمية.