بعد جدل واسع.. الكرملين يصدر توضيحًا بشأن قصر بوتين الأكثر فخامة في روسيا

أثار فيلم "قصر بوتين" الوثائقي الذي نشره صندوق مكافحة الفساد في روسيا، بإشراف من أبرز معارضي الكرملين، أليكسي نافالني، جدلًا واسعًا في روسيا، بعد أن حاز الفيلم على 46 مليون مشاهدة على موقع "يوتيوب".





ووفقًا لنافالني - وهو قيد الاعتقال حاليًا على ذمة قضايا أخرى - فإن بوتين يمتلك قصرًا فخمًا يطل على البحر الأسود بتكلفة 1.53 مليار دولار، موضحًا أن كبار أصحاب شركات النفط وحاشية بوتين تحملوا تكلفة بناء هذا القصر الفاره.





واعتبر نافالني أن مشاركة أصحاب الشركات وحاشية بوتين في بناء قصر تصل تكلفته إلى 1.53 مليار دولار أكبر رشوة في التاريخ.





- رد الكرملين على الفيلم

لم يخض الكرملين نقاشًا في هذا الأمر كثيرًا، ورد دميتري بيسكوف، المتحدث باسم بوتين، على اسئلة الصحفيين حول هذا الفيلم قائلًا إن الفيلم لم يقدم أي شيء جديد، مؤكدًا أن بوتين لا يملك قصرًا في هذه المنطقة.





وأضاف: "هذه المواد مجرد خدعة يتم إنشاؤها بواسطة محتالون لجني الأموال من المواطنين".

وتابع: "إذا كنتم تتذكرون، نحن تحدثنا عن ذلك منذ مدة طويلة وكررنا أننا على علم بحرب المعلومات التي يتم شنها ضد رئيس الدولة. للأسف هذه الهجمات ستستمر وفي هذه الحالة يُنسب إلى الرئيس ممتلكات غير موجودة".





وأردف: "نحن نعلن عن جميع ممتلكات الرئيس سنويًا ويتم تحديدها في الإعلان الذي يتم نشره بشكل سنوي".





ودعا بيسكوف المواطنين إلى التفكير عشرات المرات قبل تحويل أموالهم لدعم مثل تلك التحقيقات الذائفة التي وصفها بـ "عملية احتيال كبرى ومحض هراء".