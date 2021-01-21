المرء مع من أحب .. فضل كثرة الصلاة على النبي

قالت دار الإفتاء ، يُحشر المرء يوم القيامة مع من أحب، ونحن نُشهد الله عز وجل أننا نحب رسول الله ﷺ، فصلوا عليه وسلموا لتسعدوا برفقته وتغنموا بصحبته الشريفة





وذكرت الدار عبر صفحتها على الفيسبوك تذكيرٖ بقراءة سورة الملك ، كان النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم- يحبّ سورة الملك، ويداوم على قراءتها كلّ ليلةٍ، وذُكر أنّه يودّ لو أنّها في قلب كلّ مسلمٍ.





وقال الدكتور عويضة عثمان مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية إن الإنسان يحشر يوم القيامة مع من أحب فإذا أحب الإنسان النبي صلى الله عليه وسلم وطبق سنته وحافظ على الفرائض والسنن فسيراه يوم القيامة لا محالة.



