كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2021

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، فتح الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.





وقال كاف في بيانه: "كاف يفتتح رسميًا عملية تقديم العطاءات للمدن لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لعام 2021".









وأضاف: "كاف أرسل بيانًا إلى الاتحادات الأعضاء لإبلاغهم بالعملية والجداول الزمنية".





وتابع: تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 26 فبراير 2021، وعلى الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة المباراة النهائية، تقديم الملفات الخاصة بهم، مع إبراز العناصر الرئيسة، مثل الملعب، مرافق التدريب، ترتيبات الإقامة، الضمانات الطبية والحكومية قبل الموعد النهائي.





يُذكر أن كاف كان أعلن من قبل موعد النهائي للموسم الجاري، ومن المُقرر أن يُقام نهائي كأس الكونفدرالية يوم 10 يوليو 2021، بينما يُقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 يوليو 2021.