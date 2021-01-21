ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

كاف يفتح باب الترشح لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية 2021

الخميس 21/يناير/2021 - 10:51 م
كاف
كاف
Advertisements
عمرو ابوبكر
أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، في بيان رسمي، فتح الباب أمام الدول التي ترغب في استضافة نهائي مسابقتي دوري أبطال إفريقيا وبطولة الكونفدرالية الإفريقية.

وقال كاف في بيانه: "كاف يفتتح رسميًا عملية تقديم العطاءات للمدن لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لعام 2021".


وأضاف: "كاف أرسل بيانًا إلى الاتحادات الأعضاء لإبلاغهم بالعملية والجداول الزمنية".

وتابع: تم تحديد الموعد النهائي لتقديم الطلبات في 26 فبراير 2021، وعلى الاتحادات الأعضاء المهتمة باستضافة المباراة النهائية، تقديم الملفات الخاصة بهم، مع إبراز العناصر الرئيسة، مثل الملعب، مرافق التدريب، ترتيبات الإقامة، الضمانات الطبية والحكومية قبل الموعد النهائي.

يُذكر أن كاف كان أعلن من قبل موعد النهائي للموسم الجاري، ومن المُقرر أن يُقام نهائي كأس الكونفدرالية يوم 10 يوليو 2021، بينما يُقام نهائي دوري أبطال إفريقيا في 17 يوليو 2021.
Advertisements
Advertisements

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

عودة كبيرة.. شوبير يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

ترتيب هدافي الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون العرب

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

ملخص وأهداف مباراة الأهلي والمقاولون فى الدوري .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض

نيشان يكشف عن هويته في الحلقة السابعة من برنامج The Masked Singer- إنت مين؟

بسيطة وسهلة.. أفضل علاج لـ فيروس كورونا في المنزل