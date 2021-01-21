ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

خناقة بين كلوب ومدرب بيرنلي ومشادة بين اللاعبين .. شاهد

الخميس 21/يناير/2021 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
أحمد هاني
انتهت احداث الشوط الاول بالتعادل السلبي بين فريق ليفربول ومنافسه بيرنلي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعقب نهاية الشوط الأول دخل لاعبو الفريقين في مشادة كما أظهرت الكاميرات "خناقة" بين يورجن كلوب مدرب ليفربول مع بيرنلي خلال ممر دخول اللاعبين.

وأشهر حكم المباراة الكارت الأصفر في وجه فابينيو,

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى:  أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد. 

Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي

15 دقيقة.. سيطرة متبادلة للاعبي ليفربول ومانشستر يونايتد.. وغياب التسديدات

30 دقيقة.. ليفربول يكثف من هجومه أمام مانشستر يونايتد.. وصلاح يضيع أول الفرص

تعادل سلبي بين ليفربول ومانشستر يونايتد في الشوط الأول

75 دقيقة.. محمد صلاح يهدر الهدف الأول لـ ليفربول.. والمباراة في طريقها للتعادل

الدوري الإنجليزي.. ليفربول يسعى لإيقاف نزيف النقاط أمام بيرنلي

ترشيحاتنا

هزة أرضية بقوة 5 ريختر بالمحافظات الساحلية

ميدو معلقا على أداء حارس الأهلي: تخفيض عقوبة الشناوي لـ"نص ماتش"

لم أتراجع.. وزير قطاع الأعمال: قرارات مجلس النواب اعتمدت على العواطف

القط عندي بيتكلم.. عاشق القطط يثير جدلًا على السوشيال ميديا

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

بعد تسجيل 570 إصابة جدية بكورونا.. هل تعيد الكويت حظر التجوال

Advertisements

إيقاف مصطفى محمد والشحات.. الكاف يعلن 4 عقوبات قاسية على الأهلي والزمالك

ليست أخلاق إعلامي.. ميدو يتعرض لهجوم شديد بعد سخريته من علي لطفي

الحكم نجم اللقاء.. خالد الغندور يعلق على فوز الأهلي أمام المقاولون

الزمالك ردا على تخفيف عقوبة الشناوى: لن نقف مكتوفى الأيدي

أخبار النادي الأهلي.. عقوبات قاسية على حسين الشحات.. ريمونتادا قوية أمام المقاولون.. موعد جديد لمواجهة المريخ السوداني

الـVAR مهدد بالإلغاء.. الشركة المسئولة تلوح بالرحيل بسبب صيغة التعاقد

نلعب كل 3 أيام.. كلوب يوضح سبب استبعاد صلاح من التشكيل الأساسي لليفربول أمام بيرنلي

بهذا الإجراء| خبير لوائح: الزمالك قادر على تخفيف عقوبة إيقاف مصطفى محمد

بالمستندات كما انفرد صدى البلد.. لاعبو يد الزمالك يتقدمون بشكوى رسمية لـ الاتحاد

عماد النحاس بعد هزيمة المقاولون بثلاثية: لا تطمع أمام الأهلي

الكاف يعلن إيقاف أحمد الشيمي لاعب المقاولون 6 مباريات

خبير لوائح: محمد الشناوي يستحق الإيقاف 4 مباريات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الجمعة 22 - 1 - 2021 مهنيا وصحيا وعاطفيا

دول أمريكا الجنوبية تستخدمه.. دواء للطفيليات يعالج عدوى كورونا

العسل والقرفة.. دراسة تكشف عن مزيج طبيعي يعالج جميع الأمراض