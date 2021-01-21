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رياضة

ليفربول ضد بيرنلي.. محمد صلاح يلعب بديلا لـ اوريجي

الخميس 21/يناير/2021 - 11:23 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عبدالله هشام
دخل محمد صلاح المحترف المصري ضمن صفوف فريق ليفربول الإنجليزي بديلا لـ أوريجي في الدقيقة 68 في المباراة أمام فريق بيرنلي على ملعب آنفيلد ضمن منافسات الجولة الـ 18، من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر فريق ليفربول على الكرة طوال الشوط الأول ولكن دون خطورة علي مرمي بيرنلي الذي اكتفى بالدفاع أمام هجمات الريدز باستثناء هجمة اوريجي التي أضاعها بعد خطأ مدافع الفريق. 

وبدأ ليفربول المباراة بتشكيل كالآتي:

حراسة المرمى:  أليسون

خط الدفاع: أرنولد - فابينيو - ماتيب - روبرتسون.

خط الوسط: هندرسون- فينالدوم - تياجو ألكانتارا.

خط الهجوم: أوريجي - ساديو ماني - شاكيري.

ولم يتذوق ليفربول طعم الفوز آخر 4 مباريات، وتعادل مع وست بروميتش 1 - 1، ومع نيوكاسل بدون أهداف، ثم خسر أمام ساوثهامبتون بهدف دون رد، وأخير تعادل مع مانشستر يونايتد، ليفقد بذلك صدارة الدوري الإنجليزي لصالح مانشستر يونايتد.

كما فشل ليفربول في تسجيل أي هدف خلال آخر 3 مباريات في الدوري الإنجليزي، لأول مرة منذ 2015.

ويطمح بيرنلي في تقديم نتيجة إيجابية أمام الريدز، للابتعاد خطوة عن مراكز الهبوط.

يذكر أن آخر مباراة جمعت ليفربول وبيرنلي، كانت في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي، وانتهت بالتعادل الإيجابي 1 - 1.

أوضح الألماني يورجن كلوب سبب استبعاده لمحمد صلاح وروبرتو فيرمينو من تشكيلة ليفربول الأساسية أمام بيرنلي، في مواجهة اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

قال مدرب ليفربول في تصريحات قبل المباراة:«علينا استخدام الجودة التي في الفريق، نلعب كل ثلاثة أيام وعلينا إجراء تغييرات». وحول التعثرات الأخيرة للفريق: «إنها مجرد مباريات قليلة (بدون انتصارات)، نريد تسجيل الأهداف والفوز بالمباريات».

وأكمل:«ليس الأمر أننا لعبنا بشكل رائع ولم نكن محظوظين ولكن لا يمكننا التغيير إلا من خلال العمل وأن نبقى هادئين أمام المرمى». وأتم:«أنا لست قلقًا حقًا. أريد أن نلعب جيدًا الليلة عندما يكون من الصعب عادةً اللعب بشكل جيد يمكنهم (بيرنلي) إزعاجك». وسجل صلاح 17 هدفا مع ليفربول هذا الموسم في مختلف المسابقات حتى الآن.

يذكر أن آخر مباراة جلس فيها محمد صلاح على مقاعد البدلاء، كانت أمام كريستال بالاس، ودخل بديلا في الشوط الثاني ونجح في تسجيل هدفين وساهم في صناعة هدف.
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