السياحة تكشف نسبة الفنادق المخالفة لقرارات الحكومة والهدف من "شتي في مصر"

قالت الدكتورة غادة شلبي نائب وزير السياحة و الآثار، إن مبادرة شتى في مصر هدفها هو تشجيع السياحة، موضحة أن المبادرة توفر للمواطنين تخفيضات كبيرة على السياحة الداخلية.
وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " مساء دي إم سي" تقديم الإعلامي رامي رضوان، المذاع على قناة " دي إم سي" أن هناك 130 فندق هم من شاكوا فى المبادرة، وذلك بعد الحصول على ترخيص.
وأشارت إلى أن عدد الفنادق التى قامت بمخالفات ليست كبيرة، و الوزارة تتلقى الاتصالات بخصوص المخالفات عن طريق رقم 19654، وذلك للحفاظ على المواطنين.
وأوضح أن الدولة تقوم بعمل كبير من أجل الحفاظ على المواطنين، ولذلك نطالب الجميع بالالتزام.
وقد قال "بيتر ناثان"، عضو غرفة المنشآت الفندقية، إن مبادرة "شتّي في مصر"، مبادرة حكومية لإنعاش السياحة الداخلية وهدفها دعم وتشجيع السياحة بشكل عام، والوزارات تعمل على توفير تخفيضات للمواطنين، أن التخفيض يصل لـ 25%، وسعر تذكرة الطيران الداخلى تتراوح بين 1500 جنيه و2000 جنيه ذهابًا وعودة.