فيه ضرب نار جوه الأغنية.. الفيشاوي يكشف ما وراء أغنيته "نمبر تو"

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن سبب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، قائلا: "مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول..طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، معقبا: المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان".



وأكمل "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم .. معقبا: أنا بتريق في الأغنية وبقول أني تاني واحد.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".



واسترسل: "أنا ناوي على نكتة معينة من الأغنية وهكمل الأغنية وهنزلها ومش هغير فيها أي حاجة.. وهي أغنية كوميدية.