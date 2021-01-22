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توك شو

فيه ضرب نار جوه الأغنية.. الفيشاوي يكشف ما وراء أغنيته "نمبر تو"

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:45 ص
الفنان أحمد الفيشاوي
الفنان أحمد الفيشاوي
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إسراء صبري
كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن سبب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، قائلا: "مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول..طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، معقبا: المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان".

وأكمل "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم .. معقبا: أنا بتريق في الأغنية وبقول أني تاني واحد.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".

واسترسل: "أنا ناوي على نكتة معينة من الأغنية وهكمل الأغنية وهنزلها ومش هغير فيها أي حاجة.. وهي أغنية كوميدية.
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