فيه ضرب نار جوه الأغنية.. الفيشاوي يكشف ما وراء أغنيته "نمبر تو"

كشف الفنان أحمد الفيشاوي، عن سبب أغنيته الجديدة "نمبر 2"، قائلا: "مفيش إنسان طبيعي بيفضل ناجح ونمبر 1 على طول..طبيعي الواحد يفشل وينجح تاني ويقع ويقوم، معقبا: المواقف دي هي اللي بتبني الإنسان".
وأكمل "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم .. معقبا: أنا بتريق في الأغنية وبقول أني تاني واحد.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".
واسترسل: "أنا ناوي على نكتة معينة من الأغنية وهكمل الأغنية وهنزلها ومش هغير فيها أي حاجة.. وهي أغنية كوميدية.
وأكمل "الفيشاوي" خلال حواره ببرنامج "ليلة الخميس" المذاع على قناة "إم بي سي مصر": نمبر 1 في مجالنا بيكون مواسم .. معقبا: أنا بتريق في الأغنية وبقول أني تاني واحد.. وفيه ضرب نار جوا الأغنية".
واسترسل: "أنا ناوي على نكتة معينة من الأغنية وهكمل الأغنية وهنزلها ومش هغير فيها أي حاجة.. وهي أغنية كوميدية.