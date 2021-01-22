خسارة كبيرة للسيارات اليابانية بسبب أزمة الرقائق

أكد محللون في شركة ميتسوبيشي اليابانية إن شركات صناعة السيارات قد تفقد نحو ثلث إنتاجها من السيارة ، وذلك بنحو مقدر 1.5 مليون سيارة والسبب أزمة نقص إمدادات الرقائق الإلكترونية المستخدمة في صناعة السيارات .



كما توقع المحللون أن تكون هوندا هي أشد المتضررين بخسارة نحو 300 ألف سيارة خلال العام الحالي ، وسيكون تأثير الازمة على تويوتا أكبر



والمعروف أيضا إن صناعة السيارات في العالم تواجه العديد من التداعيات بسبب الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد والتي أدت إلى اضطراب سلاسل إمدادات المكونات لعدة شهور في العام الماضي.



وأكدت التقارير أن هوندا تعتمد بنسبة كبيرة على استيراد الرقائق من الخارج ، بالإضافة إلى أن تويوتا تعتمد بنسبة أكبرعلى المنتجين والموردين



وعلى الجانب الاخر فقد تعرضت عملاق السيارات الألمانية فولكس فاجن أكبر منتج سيارات في أوروربا عشرات الآلآف من إنتاج سياراتها في الصين لنفس السبب ، وهو أزمة النقص في الإمدادات الخاصة بالرقائق الإلكترونية المستخدمة في السيارات على مستوى العالم ، حيث أدى هذا الامر إلى إغلاق مصنع فولكس فاجن في كوريا الجنوبية .

