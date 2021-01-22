ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

جهود أمنية للعثور على أشلاء تاجر دواجن قتله صاحب محل وقطعه بساطور في الجيزة

الجمعة 22/يناير/2021 - 09:30 ص
جثة
جثة
Advertisements
ندى حمودة - أحمد مهدي
تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الخيط المفقود في جريمة قتل تاجر دواجن بالهرم؛ حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ولكن لم يتم العثور على الجثة حتى الآن. 

واعترف المتهم في مناقشاته انه تخلص من جثة المجني عليه بعد قسمها نصفين وتقطيعها لأجزاء بمقلب قمامة في شارع فيصل وتشير التحريات الأولية إلى أن صناديق القمامة التي ارشد عنها المتهم يتم تفريغها أولا بأول لمكان تجميع القمامة وبالتالي لم يتم العثور على الجثة في مكان التخلص منها طبقا لما أدلى به المتهم. 

وشرحت التحريات أن المتهم قرر التخلص من المجني عليه لمطالبته الدائمة بمبلغ ٤ الاف جنيه قيمة دواجن اخذها منه المتهم للمحل ملكه ولعدم قدرته على سداد المبلغ قفزت الي ذهنه فكرة قتل التاجر وعندما توجه اليه في المحل بمنطقة الطوابق لمطالبته بالمبلغ المالي استدرجه الي منزله وقام بخنقه بشال يرتديه ثم قطع جثته لأجزاء حتى يتمكن من التخلص منها. 

تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.

بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.

وأرشد المتهم لرجال المباحث، عن مكان تخلصه من الجثة، كما تم ضبط أداة الجريمة، وحرر محضر بالواقعة، وقررت النيابة حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

سفاح بولاق تخلص من ضحاياه على طريقة ريا وسكينة.. حكاية جرائم كشفتها الصدفة بعد 5 سنوات.. صور

تفاصيل ليالي سفاح الجيزة داخل قسم الهرم.. ٩ أيام متواصلة من الاعترافات.. وزوجة المتهم المخدوعة: مبيفوتش فرض.. صور

ضحية جديدة لـ قذافى.. سفاح الجيزة يعترف بـ جريمة نصب تجاوزت مليون جنيه

تسليم رفات المهندس ضحية سفاح الجيزة لأسرته والنيابة تصرح بالدفن

بعد 5 سنوات من مقتله.. دفن رفات المهندس ضحية سفاح الجيزة في بني سويف

شاب يمزق شقيقته ويتخلص من جثتها بصحراء أكتوبر

ترشيحاتنا

أحمد السيد عن تفويت النحاس لمباراة الأهلي: لو الموضوع صح.. اللعيبة كانت فضحته

النور في القرآن الكريم.. موضوع خطبة الجمعة اليوم بمساجد الأوقاف

أحمد السيد: الأهلي قادر على تخطي بايرن ميونيخ والدوري الألماني ضعيف

حارس مصر الأول.. أحمد مجاهد يكشف كواليس تخفيض عقوبة الشناوي

كيلو الفراخ بـ 15 جنيها.. ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

قائد إسبانيا يعرب عن سعادته البالغة بفوز المنتخب أمام ألمانيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. سعر خرافي لـ فستان ياسمين صبري في عيد ميلادها

استرونج اندبندت وومن.. حكاية طالبة لقبت بـ معلمة السمك وهوايتها الكيك بوكسنج.. فيديو

مقارنة بين وحوش الـSUV.. أوبل جراند لاند وشقيقتها الصغرى كورس لاند موديل 2021.. صور