جهود أمنية للعثور على أشلاء تاجر دواجن قتله صاحب محل وقطعه بساطور في الجيزة

تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لاستكمال الخيط المفقود في جريمة قتل تاجر دواجن بالهرم؛ حيث اعترف المتهم بارتكاب الجريمة ولكن لم يتم العثور على الجثة حتى الآن.





واعترف المتهم في مناقشاته انه تخلص من جثة المجني عليه بعد قسمها نصفين وتقطيعها لأجزاء بمقلب قمامة في شارع فيصل وتشير التحريات الأولية إلى أن صناديق القمامة التي ارشد عنها المتهم يتم تفريغها أولا بأول لمكان تجميع القمامة وبالتالي لم يتم العثور على الجثة في مكان التخلص منها طبقا لما أدلى به المتهم.





وشرحت التحريات أن المتهم قرر التخلص من المجني عليه لمطالبته الدائمة بمبلغ ٤ الاف جنيه قيمة دواجن اخذها منه المتهم للمحل ملكه ولعدم قدرته على سداد المبلغ قفزت الي ذهنه فكرة قتل التاجر وعندما توجه اليه في المحل بمنطقة الطوابق لمطالبته بالمبلغ المالي استدرجه الي منزله وقام بخنقه بشال يرتديه ثم قطع جثته لأجزاء حتى يتمكن من التخلص منها.





تلقت مديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد اختفاء تاجر دواجن، ووجود شبهة جنائية فى اختفائه، بإجراء التحريات، توصل رجال المباحث إلى أن المجنى عليه يعمل تاجر دواجن، ويتولى توزيعها على أصحاب المحلات باستخدام تروسيكل، وقبل اختفائه بعدة أيام نشبت بينه مشادة كلامية وبين صاحب محل دواجن، بسبب خلافات مالية، ومطالبة التاجر لصاحب المحل، بسداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دين عليه، ومماطلة صاحب المحل فى السداد.





بدأ رجال المباحث فى فحص كاميرات المراقبة، حتى تم التوصل إلى أن تاجر الدواجن توجه لمنزل صاحب المحل، اختفى عقب ذلك، وبضبط صاحب المحل ومواجهته، اعترف بقتل التاجر، بسبب إلحاحه فى سداد مبلغ 3600 جنيه، قيمة دواجن اشتراها منه، وعجزه عن السداد، فقرر التخلص منه، واستدرجه لمنزله، ثم خنقه، وقطع جثته بواسطة ساطور، وتخلص منها فى القمامة.



