قيمة غذائية عالية..أستاذ أحياء مائية يكشف فوائد سمكة مبروكة الحشائش

قال الدكتور أحمد إسماعيل نور الدين أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث ورئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الأسماك إن سمكة مبروكة الحشائش أستوردت من الصين في عام 1969، وتتميز عن غيرها من الأسماك ما يتحقق من الفوائد والعوائد على كل المستويات التي تتعامل معها من بيئة ومستهلكين ومستخدمين لها.





وأضاف إسماعيل في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنها أهم أنواع الأسماك المنتجة في دولة الصين، كما أن سمكة مبروكة الحشائش تحتل المرتبة الاولى على مستوى العالم في الإنتاج، أي أن العالم يهتم بها بدرجة عالية للغاية.





وتابع، أن الألمان عندما استوردوا هذا النوع من الأسماك نظموا احتفالًا له كل عام على غرار الديك الرومي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحتوي على سمك مبروكة الحشائش في عصر المصريين القدماء وهو ما ظهر في البرديات، لكنها استوردتها من الصين لكي يجرى عمل تفريخ صناعي لها وهو الأفضل على مستوى الإنتاج.



