ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

قيمة غذائية عالية..أستاذ أحياء مائية يكشف فوائد سمكة مبروكة الحشائش

الجمعة 22/يناير/2021 - 11:26 ص
سمكة مبروكة الحشائش
سمكة مبروكة الحشائش
Advertisements
هاجر إبراهيم
قال الدكتور أحمد إسماعيل نور الدين أستاذ الأحياء المائية بالمركز القومي للبحوث ورئيس وحدة الطب الوقائي والعلاجي لأمراض الأسماك إن سمكة مبروكة الحشائش أستوردت من الصين في عام 1969، وتتميز عن غيرها من الأسماك ما يتحقق من الفوائد والعوائد على كل المستويات التي تتعامل معها من بيئة ومستهلكين ومستخدمين لها. 

وأضاف إسماعيل في تصريحات عبر تطبيق "زووم"، ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي يعرض عبر القناة الأولى، أنها أهم أنواع الأسماك المنتجة في دولة الصين، كما أن سمكة مبروكة الحشائش تحتل المرتبة الاولى على مستوى العالم في الإنتاج، أي أن العالم يهتم بها بدرجة عالية للغاية. 

وتابع، أن الألمان عندما استوردوا هذا النوع من الأسماك نظموا احتفالًا له  كل عام على غرار الديك الرومي، مشيرًا إلى أن مصر كانت تحتوي على سمك مبروكة الحشائش في عصر المصريين القدماء وهو ما ظهر في البرديات، لكنها استوردتها من الصين لكي يجرى عمل تفريخ صناعي لها وهو الأفضل على مستوى الإنتاج. 

وأكد: "الصينيون قاموا بعمل هذا التفريخ الصناعي في نهر صيني، وبالتالي حدث إكثار في الإنتاج وظهر عائده على البيئة، كما أن سمكة مبروكة الحشائش قد تزن 50 كجم وبالتالي فإن التفريخ قد يكون صعبًا للغاية وبالتالي يجب التحكم فيها، وتستخدم للقضاء على الحشائش، وتعتمد في غذائها على الحشائش والهائمات المائية والطحالب، ومن ثم فإن قيمتها الغذائية عالية جدًا لكن طعمها قد لا يكون مقبولًا، وهي خالية من الدهون وفيها وفرة من العناصر الغذائية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الزراعة: افتتاح موسم الصيد بمزرعة الزاوية السمكية بكفر الشيخ

اقتصاد الإمارات .. دبي تضم 401 رخصة عاملة في الثروة السمكية

لترشيد المياه.. برلماني يطالب بالتوسع في منظومة الري الحديث

عرض خطة مركز بحوث المياه.. ربط منظومة البحث العلمي بمشروعات الري

أستاذ بعلوم الأزهر: مصر أصبحت رائدة فى مجال الاستزراع السمكى

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

ترشيحاتنا

بعد الاحتفال بعيد ميلاده الـ75 وسط عائلته.. وفاة مسن بـ كورونا وإصابة 18 من أقاربه

الأمير تشارلز يدعو لإنقاذ العالم من هذه الكارثة الجديدة

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

أول ظهور لـ أمير كرارة بعد الشفاء من فيروس كورونا

شاهد.. الأمن الروسي يحبط هجومًا إرهابيًا في بشكيريا ويعتقل المنفذ

أرملة الفنان أبو بكر عزت.. وفاة الكاتبة كوثر هيكل

Advertisements

الحبس في الحال وغرامة 4000 جنيه.. 3 أشهر جديدة من الطوارئ لمواجهة كورونا

الدولار يتكبد أكبر خسارة أسبوعية بـ 2021.. تفاصيل

دليل الحكومة لـ عودة البناء.. تعرف على الأوراق المطلوبة لاستخراج التراخيص

خبر غير سار لأصحاب هواتف هواوي.. جوجل ستوقف هذه الأجهزة تماما

ونش متعطل واتهامات بالإهمال ..التفاصيل الكاملة لمصرع فتاة سقطت عليها مخلفات بناء من الطابق الـ11 ببنها

فضيحه أخرى.. هاني حتحوت يفتح النار على تصريحات أحمد مجاهد على إيقاف الشناوي

بعد نقلها للمستشفى.. تطورات الحالة الصحية لـ شاهيناز

أسماك بالمليارات.. تفاصيل أكبر مشروع قومي غذائي في تاريخ مصر شرق بورسعيد

اليوم.. الأهلي يعرض الفيلم الوثائقي سر التاسعة عبر صفحاته الرسمية

الصحة تكشف موعد بدء تطعيمات كورونا للفرق الطبية.. يتصدر نشرة صباح البلد

أخبار الرياضة.. أحمد مجاهد يكشف سر تخفيض عقوبة الشناوي.. أشرف صبحي يعلن قرب تعديل قانون الرياضة

وزير التعليم: كل المنشور عن الامتحانات والترم الثاني "شائعات"

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة شتوية.. نسرين طافش تستعرض أناقتها في أحدث ظهور لها

خبير مناعة: ارتداء الكمامة أكثر من 4 ساعات قد يصيبك بـ كورونا

بملابس غير تقليدية.. شاهد أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي