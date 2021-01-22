خالد فودة لوفد إعلامي أوكراني: شرم الشيخ خالية تمامًا من كورونا





التقي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء مساء امس، بوفد إعلامي أوكراني بإحدى المنتجعات السياحية الكبرى بشرم الشيخ، في إطار اللقاءات المستمرة لجميع الوفود السياحية و الإعلامية لتنشيط السياحة والترويج للمقاصد السياحية بالمحافظة.





وذلك خلال استضافة أحد شركات السياحة للوفد لمدة أسبوعين بمدينة شرم الشيخ بغرض زيارة المقاصد السياحية وتطويرها ونقلها إلى السائحين الأوكران لتنشيط السياحة الأوكراني الواردة وزيادة الوفود السياحية.





حرص المحافظ خلال اللقاء أن يقدم الشكر لأوكرانيا حكومة وشعبًا لدعم السياحة في شرم الشيخ وحبهم لها ومقاصدها السياحية.





وأكد المحافظ في اللقاء أنه خلال العام الماضي 2020 في ظل أزمة وتداعيات الإجراءات التي اتخذت لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ان عجلة التنمية والتطوير لم تتوقف بجميع مدن المحافظة وبالأخص مدينة شرم الشيخ وتم افتتاح جامعة الملك سلمان الدولية والمدرسة اليابانية ومتحف شرم الشيخ بالإضافة لإنشاء محاور وطرق وتجميل وإنارة مشيرًا الي مخطط تحويل مدينة شرم الشيخ الي مدينة خضراء .





أكد المحافظ ان عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد في تناقص علي مستوي مصر وتعتبر شرم الشيخ خالية تمامًا من إصابات كورونا بالإضافة لما تتمتع به سواء من طقس رائع ومناخ معتدل مما يجعلها مقصدًا سياحيا جميلًا امنًا .





واستعرض المحافظ للوفد جميع المقاصد والمقومات السياحية بشرم الشيخ ودعاهم لزيارة المتحف كاتدرائية السمائيين ومسجد الصحابة بالإضافة لمناطق الغوص والاستمتاع بالمقومات السياحية بالمدينة، بالإضافة لمدينة دهب، وسانت كاترين.





وطالب المحافظ الوفد بنقل الصورة الحضارية الرائعة لمدينة شرم الشيخ والمدن السياحية الأخرى للشعب الاوكراني متمنيًا زيادة أعداد الوفود الأوكرانية لشرم الشيخ .





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