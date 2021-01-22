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رياضة

بعد الفوز المثير أمام المقاولون.. أشهر 3 ريمونتادا لـ الأهلي

الجمعة 22/يناير/2021 - 12:08 م
لأهلي
لأهلي
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عبدالله هشام
حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ريمونتادا مثيرة وحصد ثلاث نقاط غالية أمام المقاولون العرب، بعد أن كان متأخرا فى النتيجة بهدفين دون رد مع نهاية الشوط الأول ، ليعود ويفوز 3-2، فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

افتتح التسجيل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك التعادل للمارد الأحمر اللاعب محمد شريف ، بعدها سجل هدف الفوز وحصد النقاط الثلاثة عن طريق محمد مجدي قفشة.  

الفوز رفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري المصري ، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الزمالك وأسوان فى نفس الجولة ، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند النقطة السابعة في المركز الحادي عشر .

ونستعرض أشهر مباريات حقق فيها النادي الاهلي ريمونتادا : 

في نهائي بطولة كأس مصر عام 1954 تأخر الأهلي بهدفين أمام المصري البورسعيدي لكن المارد الأحمر تمكن من تحقيق الفوز بثلاثية . 

الدورى الممتاز موسم 1978-1979 نجح فريق العاب دمنهور في تسجيل التقدم على الأهلي بهدفين عن طريق صفاء رجب إلا أن الأحمر نجح في تسجيل ثلاثية بأقدام محمود الخطيب "هدفين" وجمال عبدالحميد .

الدورى موسم 2004-2005 نجح الاتحاد السكندري  في تسجيل التقدم على الأهلي بهدفين قبل ان يقلب الأحمر الطاولة ويفوز بثلاثية ماكي وكاستيللو وعماد متعب 

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