لتيسير الحركة المرورية.. رفع ٤٦٨ حالة إشغال طريق في مدينة دمنهور

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف الحملات المرورية اليومية علي المقاهى والكافيهات والمحال التجارية ومراكز الدروس الخصوصية المخالفة مع التأكيد علي ضرورة الالتزام بتطبيق كافة الاحتياطات والإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا وذلك حفاظا على سلامة وأرواح المواطنين.

في نفس السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، حملات مكبرة بالتنسيق مع الادارات التعليمية والبيئة وأسفرت عن الآتي :-



أسفرت عن رفع ٤٦٨حالة إشغال طريق بمناطق ( المعهد الدينى و الروضة و الاتوبيس و الكوبرى العلوى والمساحة وعرابى وعبد السلام الشاذلى و الخيرى و السريع و محور الليثى).

يذكر أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة، حملات مكبرة بالتنسيق مع الادارات التعليمية والبيئة وأسفرت عن الآتي :-

- غلق وتشميع 3 مقاهي وضبط 30 شيشه بادكو

- غلق وتشميع 6 مقرات للدروس الخصوصية بمراكز و مدينة دمنهور في نطاق منطقة مدرسة أحمد عرابى

- كما تم تحرير 13 محضر متنوع خلال المرور علي المحلات لعدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية بكفر الدوار ومخالفة الاشتراطات البيئية

- تحرير 31 محضر وتصالح فورى ضد مخالفي ارتداء الكمامات بايتاي البارود وحوش عيسى.

ويذكر أن نفذت الوحدة المحلية بمركز ومدينه دمنهور، أمس الأربعاء، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية.

وأسفرت الحملة عن رفع ١٩٧ حالة إشغال ما بين ثابت ومتحرك بنطاق شوارع ( الجمهوريه - أحمد محرم - المعهد الدينى - الشاذلى – حرم الطريق الزراعى - الموقف - النفق) وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز دمنهور وكفر الدوار و إيتاي البارود وشبراخيت حملات اشغالات بالتنسيق مع شرطة المرافق بكل مركز وأسفرت عن الآتي:-

- رفع 179 حالة اشغال بشارع عرابى - افلاقة - المحطة - الخيرى و 15 محل مخالف للاشتراطات البيئية والتراخيص بافلاقة - المعهد الدينى والجيش بدمنهور.

- ازالة 90 حالة اشغال وضبط 29 شيشيه بكفر الدوار.

- إزالة 189 حاله اشغال و 41 فرش متنوع و 16 لوحه اعلان و 12 فرش بالمشمع بمركز ومدينة ايتاي البارود.

- غلق 2 سنتر للدروس الخصوصية بمركز شبراخيت.

كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينه دمنهور، الإثنين الماضي ، حملة إشغالات بالتنسيق مع قسم الإشغالات وشرطة المرافق، لرفع كافة الإشغالات المخالفة والمتعدية على الطريق لتيسير الحركة المرورية مع التأكيد على ضرورة الإلتزام بتطبيق كافة الإحتياطات والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا، وذلك حفاظًا على سلامة وأرواح المواطنين.

أسفرت الحملة عن رفع 182 حالة إشغال متنوع مابين ثابت ومتحرك بنطاق الطرق والشوراع وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

ويذكر أيضا أن نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم حماده برئاسة العميد عبد الله المليجى،حملة مكبرة لمتابعة آليات عمل المقاهي ومنع تقديم الشيشة، ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس "كورونا المستجد"، وذلك في إطار تنفيذ قرارات مجلس الوزراء و تعليمات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات لضبط وردع المخالفين.

وأسفرت الحملة عن ضبط ١٠٢ شيشة بعدد من المقاهى المخالفة حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أصحابها.

كما تم إعدام ٤٥٠ شيشة بعد مصادرتها من خلال الحملات خلال الفترة الماضية.

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