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رياضة

بعد توليه تدريب الإسماعيلي.. تاريخ العجوز في منصب المدير الفني للدراويش قبل مواجهة غزل المحلة

الجمعة 22/يناير/2021 - 02:53 م
أحمد العجوز
أحمد العجوز
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نانسي القاضي
أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي برئاسة المهندس إبراهيم عثمان، تكليف أحمد العجوز بتولي منصب المدير الفني للفريق الأول، خلفًا لخالد القماش المدير الفني للفريق عقب توليه قيادة الفنية لمران وحيد للفريق الأصفر، بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا .

ويستعرض "صدى البلد" تاريخ "العجوز" كمدير فني للدراويش قبل مواجهة غزل المحلة غدًا في الدوري من خلال التقرير التالي:-

لعب الاسماعيلي تحت قيادة أحمد العجوز 11 مباراة فاز 5 تعادل 4 خسر 2 له 15 هدفًا عليه 9 أهداف 

" الدورى العام "  موسم 2013 / 2014 ..

25 ديسمبر 2013 فاز على القناه 2 / 1 ملعب القناه بالإسماعيلى ( جون آنطوى 2 )
29 ديسمبر 2013 فاز على تليفونات بنى سويف 3 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى 2 منهم ضربة جزاء وشوقى السعيد )
2 يناير 2014 فاز على الزمالك 1 / صفر بالقاهرة ( إبراهيم حسن )
7 يناير 2014 تعادل مع اتحاد الشرطة صفر / صفر بالإسماعيلية
20 يناير 2014 فاز على المصرى 2 / صفر ملعب المصرى بعجرود السويس ( إبراهيم حسن وجون آنطوى )
2 فبراير 2014 خسر من وادى دجلة 1 / 2 بالإسماعيلية ( حسنى عبد ربه / محمد عبد الواحد 2 فى مرمى فريقه الأسبق )
5 فبراير 2014 تعادل مع طلائع الجيش 1 / 1 بالقاهرة ( محمود حمد / صلاح آمين فى مرمى فريقه الأسبق )
13 فبراير 2014 تعادل مع حرس الحدود صفر / صفر بالإسماعيلية
19 فبراير 2014 تعادل مع المنيا 1 / 1 بالإسماعيلية ( جون آنطوى )

" الدورى العام "موسم 2019 / 2020 مؤقت ..
7 سبتمبر 2020 فاز على نادى زد 4 / صفر بالإسماعيلية ( عمر الوحش من ضربة جزاء وعبد الرحمن مجدى ومحمد الشامى وحازم مرسى )

11 سبتمبر 2020 خسر من الأهلى صفر / 3 ملعب الأهلى بالإسكندرية

* أحمد العجوز يمتلك هدفًا وحيدًا فى مرمى الفلاحين ليقود الإسماعيلى للفوز على غزل المحلة بهدف نظيف موسم 91 / 92، وذلك يوم 16 أبريل 92
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