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رياضة

مواجهة سهلة لـ برشلونة.. تعرف على نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا

الجمعة 22/يناير/2021 - 03:46 م
فريق برشلونة
فريق برشلونة
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محمد السعيد
أسفرت قرعة  الدور ثمن النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا، التي أجريت، اليوم الجمعة، عن مواجهة سهلة لفريق برشلونة.

ويلتقي برشلونة مع رايو فاييكانو الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الإسباني، بينما وقع فالنسيا مع إشبيلية.

وجاءت نتائج قرعة كأس ملك إسبانيا كالتالي:

برشلونة - رايو فاليكانو

فالنسيا - إشبيلية.

ألكويانو - أتلتيك بلباو

ألميريا - أوساسونا

بلد الوليد - ليفانتي

ريال بيتيس - ريال سوسيداد.

جيرونا - فياريال

نافالكالنيرو - غرناطة.

ومن المقرر أن تقام مباراة برشلونة وغرناطة في ثمن نهائي كأس ملك إسبانيا، يوم الأربعاء المقبل.
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