رئيس مياه القناة: استخراج مخلفات حيوانية أثناء تطهير شبكات الصرف الصحي

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الجمعة، أنه أثناء قيام عمال الشبكات بمدينة التل الكبير بأعمال التطهير لشبكات الانحدار الصرف الصحي بمنطقة المحطة، والسلام، وجدوا مخلفات حيوانية وملابس، كانت قد تسببت في حدوث انسداد لشبكات الانحدار، وتم استخراجها، وتطهير جميع خطوط الشبكات بتلك المناطق، وذلك تنفيذًا لخطة الشركة للقضاء علي المناطق الساخنة ورفع كفاءة شبكات الصرف الصحي.





اقرا أيضا









وأكد عصمت، أن غرفة عمليات الشركة تلقت خلال 24 ساعة الماضية عدة بلاغات عن كسور مفاجئة في مواسير المياه، في محافظات القناة الثلاثة السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد، وعلي الفور انتقل فنيو وعمال الشبكات الي مكان تلك البلاغات وتم التعامل معا وإصلاحها علي الفور في وقت قياسي، ومنها أصلاح كسر بعزبه الغطوس بالقنطرة شرق لخط ٦ بوصه الساعة ٢ صباحًا وتم التعامل معه وإصلاحه، وفي منطقة القنطرة غرب تم أصلاح كسر قطر 4 بوصه بعزبة ابوصبيح، وتم إصلاح كسر بخط 6 بوصه طريق بلبيس، وإصلاح كسر بخط بوصه بقرية ابوطفيله.





وأضاف عصمت، انه تم تغيير 3 عدايات قطر 6 بوصه بطريق الصالحية الإسماعيلية، وعدد 1 عدايه قطر 8 بوصه بنمره 4 بقرية الرياح، وبمنطقة القصاصين تم أصلاح خط قطر 10 بوصه بقرية الشروق، كما تم أصلاح كسر بخط قطر 6 بوصه بعزبه الخفيج حيث تم تغير 12 متر حديد سمليس، وإصلاح كسر بخط قطر 4 بوصة بعزبة الشروع بقرية الوادى الأخضر، وإصلاح كسر بخط مياه قطر 10 بوصة بقرية المحسمة، وبمنطقة فايد تم أصلاح كسر بخط قطر 6 بوصه بسرابيوم شارع السكه الحديد، أصلاح كر بخط قطر 4 بوصه بعزبة نور الصباح قرية سرابيوم .





وأشار رئيس مياه القناة، انه تم الانتهاء من إصلاح كسر بخط 4 بوصة امام المدرسة الابتدائية بقرية ابوعاشور، بمنطقة التل الكبير، كما تم أصلاح كسر بالخط قطر 4 بوصه بقرية الخشاينه، وإصلاح خط 6 بوصة امام الميزان بالمنطقة الصناعية الجديدة بمحافظة السويس، وإصلاح خط 600 مم امام ابوسيال والذي يغذي مناطق العمدة والنفق ومحمد عبده وابوسيال.



