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محافظات

دراسة لـ زراعة 200 ألف فدان من بئر النصف في مطروح

الجمعة 22/يناير/2021 - 07:58 م
لجنة لبحث المشروعات
لجنة لبحث المشروعات المخطط تنفيذها بمشروع إيفاد في مطروح
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أيمن محمود
قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية؛ لبحث المشروعات المخطط تنفيذها بواسطة الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، على أن تحدد بها مهام وأدوار كل جهة، وكافة لاحتياجات والمشروعات المطلوب تنفيذها بما يتوازى مع مخطط التنمية العمرانية.

جاء ذلك خلال اللقاء مع المهندس محمود الامير مدير مركز التنمية المستدامة بمطروح والمهندس حسين السنينى مدير تنمية القرية، حيث تم مناقشة وضع خطة تنمية شاملة من خلال المشروعات المقترحة بمنحة ايفاد مع وضع مقترحات لمشروعات أخرى تقوم على المكون المحلي ومشاركة المجتمع المدنى  لتحقيق تكامل في كافة مجالات المشروعات المقترحة.

ووجه محافظ مطروح بتحديد أولويات المشروعات  ومطالب واحتياجات  المحافظة  لادراجها بالتوازي مع مشروعات الايفاد، والعمل على مواكبتها  للمخطط العمرانى و الاستراتيجى للمنطقة    ،مع تأكيد اهتمام الدولة بتنمية الساحل الشمالى الغربى في كافة المجالات بما يعود على اهالي مطروح  ويحقق النفع  العام .

كما  تم مناقشة مقترحات جديدة كاقامة منطقة زراعية من بئر النصف في اتجاه سيوة بمساحة تصل الى ٢٠٠ الف فدان ،وترجمة مشروعات حصاد مياه الامطار والتمويل اللازم لها كالخزانات والابار ومشروعات الرى الاخرى ،  والحاجة لاقامة السدود  كسد بارتفاع ١٢ م بوادى تويويع بمرسي مطروح لتخزين أكتر من نصف مليون م٣ مياه ،كذلك مقترح عمل خزانات مياه لعدد  ٧٢ مخر سيل  ،بالاضافة الى تعظيم الاستفادة من الابار الرومانية.

كذلك تحديد مواقع ونوعية المدارس المدرجة خاصة التوسع في مدارس للفتيات،وغيرها من المشروعات.
دراسة لـ زراعة 200 ألف فدان من بئر النصف في مطروح
دراسة لـ زراعة 200 ألف فدان من بئر النصف في مطروح
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