تفاصيل تورط وزير داخلية أردوغان في تجارة الكيف

أكد الإعلامي محمد موسى أنه لن يتوقف عن كشف وتعرية نظام أردوغان الفاشي وحزبه وجميع الدول التي ترعى الجماعات الإرهابية وتكن العداء لمصر وشعبها.





وأضاف موسى خلال برنامجه "خط أحمر" المذاع عبر فضائية الحدث اليوم، أن هناك فضائح جديدة تلاحق المسئولين فى الحكومة التركية، بعد تسريب معلومات تؤكد تورط وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، بالاتجار في المخدرات، وتنظيمه لعمليات تهريب مخدرات بالتعاون مع المافيا.





وتابع موسى، أن وزير داخلية أردوغان المكلف بحفظ الأمن ومكافحة الجريمة هو من ينسق مع منظمة إجرامية تعرف باسم «مجموعة هكاري» بهدف إدارة ومراقبة والسيطرة على شبكة تهريب المخدرات المحلية، بداية من دخول المواد الممنوعة إلى تركيا على الحدود الشرقية، حتى وصولها إلى الدول الغربية.





وتتكون مجموعة هكاري من أعضاء من مقاطعة ماردين التركية، لكنهم يعملون بشكل أساسي في منطقة يوكسكوفا بمحافظة هكاري، مع قاعدة عملياتهم بالقرب من الحدود مع العراق وإيران، وأقامت المجموعة اتصالًا مباشرًا مع الوزير صويلو واعتبرته حاميهم.





وعندما أعلن صويلو استقالته، أعلنت مجموعة هكاري علانية عن استيائها وفقًا للمكالمات الهاتفية التي تم التنصت عليها، معربًة عن أملها في ألا يقبل الرئيس رجب طيب أردوغان الاستقالة أبدًا.



