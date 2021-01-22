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رياضة

مونديال اليد.. مصر تكتسح بيلاروسيا بفارق 9 أهداف في الدوري الرئيسي

الجمعة 22/يناير/2021 - 08:26 م
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
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محمد سمير
حسم منتخب مصر لكرة اليد نتيجة مواجهة مع نظيره بيلاروسيا على صالة استاد القاهرة، بالفوز بنتيجة ( 35 - 26) ضمن منافسات المجموعة الرابعة في الدور الرئيسي لبطولة العالم، والتي تضم السويد، سلوفينيا، بيلاروسيا ومقدونيا.

وظهر المنتخب المصري بشكل مميز خلال أحداث الشوط الأول، وسط تفوق من محمد الطيار حارس مرمى المنتخب وتمكنه من التصدى لرميات المنتخب البيلاروسي، وانتهى بتقدم منتخب مصر بنتيجة (21 - 14 ).

وفي الشوط الثاني، استمرت هيمنة لاعبي منتخب مصر على مجريات اللقاء، حتى انتهت المباراة بفارق 9 لصالح مصر.

وكان منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا، قد فاز في أول مباريات الدور الرئيسى بالبطولة، على نظيره الروسى بنتيجة 28 -  23.

ويلتقى المنتخب المصري فى ختام مواجهاته بالدور الرئيسي، منتخب سلوفينيا الأحد المقبل.

ويخوض منتخب مصر تحديًا كبيرًا خلال مونديال اليد، إذ يظهر للمرة رقم 16 في تاريخه ببطولات العالم، وهي المرة الثانية التي تقام فيها البطولة على أرضه بعد نسخة 1999 التي احتل فيها «الفراعنة» المركز السابع.

والإنجاز الأفضل لمصر كان مع الجيل الذهبي واحتلال المركز الرابع في نسخة عام 2001 بفرنسا.

ويسعى منتخب مصر الحاصل على المركز الثامن في بطولة العالم الأخيرة بألمانيا والدنمارك 2019 في التتويج بميدالية عالمية والظهور لأول مرة على منصة التتويج بالبطولة العالمية التي تقام في ظروف استثنائية ونسخة تاريخية بمشاركة 32 منتخبا للمرة الأولى.

وتستضيف مصر بطولة العالم لكرة اليد خلال الفترة من 13 حتى 31 يناير الجاري بمشاركة 32 منتخبا، وتقام منافسات البطولة في الصالة المغطاة ببرج العرب، والصالة المغطاة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وصالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة السادس من أكتوبر، والصالة المغطاة بهيئة استاد القاهرة الدولي.

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