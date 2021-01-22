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أحمد سعد يكشف تفاصيل دويتو "افرح" مع وائل الفشني..فيديو

الجمعة 22/يناير/2021 - 10:05 م
أحمد سعد مع وائل
أحمد سعد مع وائل الفشني
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محمود محسن
أكد الفنان أحمد سعد، إنه التقى خلال الفترة الماضية مع المطرب وائل الفشني، مؤكدا أن الفشني عبر عن حزنه الكبير بسبب الابتعاد عن الساحة الفنية وعدم وجود أعمال له خلال الفترة الأخيرة.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج أخر النهار عبر فضائية النهار، أن المطرب وائل الفشني بسبب ذلك فكر في الهجرة خارج مصر بسبب ما يتعرض له.

وتابع الفنان أحمد سعد أنه فكر في عمل يجمعه مع المطرب وائل الفشني فقام بعمل دويتو "افرح" وهو من الأعمال التي قدمها للجمهور، مؤكدا أنه وجد عليه تعليقات ايجابية وتسببت في سعادته.

وأشار سعد إلى أنه عمل على دعم المطرب وائل الفشني  لأنه مطرب جيد لذا عمل على رفع معنوياته والقيام بعمل معه. 
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