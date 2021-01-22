أحمد سامي: تفوقنا على بيراميدز.. وجماهير الأهلي سر إخفاق رمضان وفتحي

قال أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سموحة، إن الفريق السكندري كان يسيطر على المباراة بسبب الشكل الجماعي للفريق على عكس الفوارق الفردية في صفوف نادي بيراميدز بسبب إمكانيات لاعبيه.





وأكد أحمد سامي في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة "النهار"، أن لاعبي سموحة ضيعوا فرصا كثيرة جدًا والتوفيق غاب عن اللاعبين منذ بداية الموسم.





وأضاف: "لا أمتلك أي عنصر من عناصر الخبرة في الشق الهجومي باستثناء حسام حسن، ويجب أن يمتلك الفريق السكندري عناصر الخبرة من أجل تحقيق الفوز بشكل مستمر".





وتابع: "اللي بيلعب في الأهلي بيبقى عنده مسئولية كبيرة تجاه الجمهور ولكن بعد رحيل لاعبي الأهلي إلى بيراميدز هم لاعبين كبيرة وقدموا مستويات كبيرة ولكن الأمر يختلف بسبب ضغط الجماهير" في إشارة منه لأحمد فتحي ورمضان صبحي.