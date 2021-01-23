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فن

بحبك للأبد .. رسالة رومانسية من ريهام حجاج لزوجها في عيد ميلاده

السبت 23/يناير/2021 - 02:17 ص
صدى البلد
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ميرنا محمود
وجهت الفنانة ريهام حجاج رسالة لزوجها  في عيد ميلاده عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت ريهام ايمن صور رومانسية  تجمعها بزوجها وعلقت قائلة : احلي عيد ميلاد يا حبي وكل حياتي، بحبك للابد يا حبيبي.
 
وكان قد تعاقد المنتج طارق الجنايني - TVision-- مع النجمة ريهام حجاج لتقديم مسلسل " وكل ما نفترق " للموسم الرمضاني ٢٠٢١.
 
وهو قصة ومعالجة درامية لمحمد أمين راضي والتي كانت آخر أعماله المعروضة مسلسل " مملكة أبليس" بفصليه الأول والثاني.

وتأليف أحمد وائل الذي كانت آخر أعماله الرمضانية مسلسل "١٠٠ وش" ومعه ياسر عبد المجيد الذي كانت آخر أعماله مسلسل " السيدة الأولى" .
ويخرجه كريم العدل الذي يعرض له حاليا مسلسل "أسود فاتح".
 
كانت آخر أعمال النجمة ريهام حجاج  هو مسلسلها " لما كنا صغيرين" الذي حقق نجاحا كبيرا في رمضان الماضي.
 
مسلسل "لما كنا صغيرين" إخراج محمد علي وتأليف أيمن سلامة وبطولة خالد النبوي ومحمود حميدة وكريم ‏قاسم، ‏ريهام ‏حجاج ‏ونسرين ‏أمين ونبيل عيسى ومحمود حجازي وهاني عادل‎.‎‏

في إطار تشويقي مثير تدور أحداث المسلسل حول خمس أصدقاء تخرجوا في الجامعة الأمريكية، وعملوا في مكان واحد سويا يترأسه دكتور الجامعة سليم منصور الذي يتورط في أعمال مشبوهة، وإذا بجريمة قتل تقع تغير مجريات الأمور.
 
و تكشفت صور ريهام حجاج على إنستجرام عن ذوقها الرفيع في اختيار الإطلالات والملابس، حيث تعتمد على الأزياء المتناسقة معها والتي تكشف عن جمالها وأناقتها.
 
وعلى الرغم من أناقة ريهام حجاج في الكثير من الأحيان إلا أنها تميل إلى اختيار الإطلالات التي الغريبة وغير التقليدية، كما تحرص على اقتناء الملابس والحقائب التي تحمل توقيع أشهر دور الأزياء في العالم، تميل دائما إلي التنوع والتجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة.
 
تحرص ريهام حجاج أيضا على متابعة أحدث صيحات الموضة واختيار ما يتناسب معها و يكشف عن جمالها، بالإضافة إلى ذلك تعتمد على صيحات المكياج الجذابة والرقيقة ولم تبالغ في استخدام مستحضرات التجميل، كما تظهر من حين لآخر بلوك وتسريحة شعر جديدة ومتناسقة معها.
بحبك للأبد .. رسالة رومانسية من ريهام حجاج لزوجها في عيد ميلاده
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