يسبب أمراض تؤدي للوفاة .. تحذير صادم من الغذاء والدواء السعودية بشأن الحليب الخام

أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية بيانا حمل تحذيرا صادما بشأن تناول الحليب الخام دون بسترة، حيث حذرت من أن تناول الحليب الخام (غير المبستر) يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض الخطيرة، والتي قد تؤدي للوفاة، خاصةً بعض الفئات التي تُعتبر أقل مقاومة للأمراض.
وأفادت الهيئة السعودية في بيانها ، أن أكثر الأمراض التي تنتج عن شرب الحليب غير المبستر، تشمل، حمى التيفويد والتسمم الغذائي بالسالمونيلا، والسل والحمى المالطية، والتي من أعراضها حدوث تقلصات بالمعدة وقيء وإسهال.
وبينت الغذاء والدواء السعودية أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بتلك الأمراض، هم: الرضع والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والمصابون بضعف المناعة.
كما شددت الهيئة السعودية على أن الأصحاء ليسوا خارج دائرة الخطر.