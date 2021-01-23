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أخبار العالم

يسبب أمراض تؤدي للوفاة .. تحذير صادم من الغذاء والدواء السعودية بشأن الحليب الخام

السبت 23/يناير/2021 - 09:17 ص
الحليب الخام
الحليب الخام
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محمود نوفل
أصدرت هيئة الغذاء والدواء السعودية بيانا حمل تحذيرا صادما بشأن تناول الحليب الخام دون بسترة، حيث حذرت من أن تناول الحليب الخام (غير ‏المبستر) يعرض الشخص للإصابة بالعديد من الأمراض ‏الخطيرة، والتي قد تؤدي للوفاة، خاصةً بعض الفئات التي تُعتبر ‏أقل مقاومة للأمراض.‏

وأفادت  الهيئة السعودية في بيانها  ، أن أكثر الأمراض التي تنتج عن شرب الحليب ‏غير المبستر، تشمل، حمى التيفويد والتسمم الغذائي ‏بالسالمونيلا، والسل والحمى المالطية، والتي من أعراضها ‏حدوث تقلصات بالمعدة وقيء وإسهال.‏


وبينت الغذاء والدواء السعودية  أن أكثر الفئات عرضة للإصابة بتلك الأمراض، هم: الرضع ‏والأطفال الصغار وكبار السن والحوامل والمصابون بضعف ‏المناعة. 

كما شددت الهيئة السعودية  على أن الأصحاء ليسوا خارج دائرة الخطر.
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