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أخبار العالم

روسيا تسجل ما يقرب من 21 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

السبت 23/يناير/2021 - 10:17 ص
كورونا في روسيا
كورونا في روسيا
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شريف سيد
أعلنت الصحة الروسية، اليوم السبت، تسجيل 20 ألفا و921 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، و559 حالة وفاة. 

وبذلك يكون إجمالي الإصابات في روسيا 3 ملايين و698 ألفا و273 إصابة بالفيروس، و68 ألفا و971 حالة وفاة. 

وأعلنت منظّمة الصحّة العالميّة، أنه من المبكر جدًّا التوصّل إلى أيّ استنتاجات تتعلّق بعمل بعثتها إلى ووهان وما إذا كانت جائحة كوفيد-19 قد بدأت في الصين.

كان فريق من خبراء المنظّمة وصل إلى ووهان في 14 يناير للتحقيق في منشأ فيروس كورونا، بعد أكثر من عام على ظهور أولى الإصابات في المدينة بوسط الصين.

وتترقّب الصين تدقيق فريق الخبراء العاملين لدى منظّمة الصحّة العالميّة وما العناصر التي سيُضيفونها إلى روايتها المتعلّقة بالفيروس، خصوصًا أنّها روّجت شيئًا فشيئًا لفكرة أنّ الوباء بدأ خارج حدودها.

وقال مايكل رايان، مدير برنامج الطوارئ في منظّمة الصحّة، إنّ "كلّ الفرضيّات مطروحة على الطاولة. 

وأضاف: "من المؤكّد أنّه من المبكر جدًّا التوصّل في شكل دقيق إلى استنتاج حول مكان ظهور هذا الفيروس، سواء داخل الصين أم خارجها".
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