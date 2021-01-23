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حوادث

ضبط مواد مخدرة بحوزة شخص بسوهاج

السبت 23/يناير/2021 - 12:30 م
صدى البلد
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مصطفى الرماح
تمكن قسم مكافحة المخدرات بمديرية أمن سوهاج بالاشتراك مع وحدة مباحث مركز شرطة أخميم من ضبط (عامل "له معلومات جنائية") وبحوزته (كمية من المواد المخدرة "الحشيش، الشابو، الهيروين" – أدوات تستخدم فى تعاطى المواد المخدرة - سلاح أبيض - ميزان حساس - مبلغ مالى - هاتف محمول).

 وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار، والمبلغ المالى من حصيلة البيع.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
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